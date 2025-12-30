На війні загинув працівник Печерського райсуду Києва Олександр Дерещук

На полі бою у віці 49 років загинув працівник Печерського районного суду міста Києва.

На полі бою загинув працівник Печерського районного суду міста Києва, військовослужбовець Збройних Сил України старший сержант Олександр Дерещук. Йому було 49 років. Про це повідомили в колективі суду.

Олександр Дерещук усе своє життя присвятив служінню українському народові. Трудовий шлях він розпочав у 1996 році в органах внутрішніх справ, а згодом продовжив службу в Національній поліції України у складі Полку конвойної служби, де забезпечував конвоювання обвинувачених у кримінальних провадженнях до суду.

Після звільнення у 2018 році перейшов на службу у судовій владі, працюючи на посадах кур’єра та водія Печерського суду.

На початку 2023 року він був мобілізований до лав Збройних Сил України.

У суді зазначили, що маючи усі підстави за законом на бронювання, Олександр мобілізувався через власне переконання, що його професійний життєвий досвід має послужити державі на полі бою. Згодом, після отриманих поранень і за наявності серйозних проблем зі здоров’ям він відмовився від можливості демобілізації, передбаченої законом.

