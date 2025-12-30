На войне погиб работник Печерского райсуда Киева Александр Дерещук

На поле боя в возрасте 49 лет погиб сотрудник Печерского районного суда города Киева.

На поле боя погиб работник Печерского районного суда города Киева, военнослужащий Вооруженных Сил Украины старший сержант Александр Дерещук. Ему было 49 лет. Об этом сообщили в коллективе суда.

Александр Дерещук всю свою жизнь посвятил служению украинскому народу. Трудовой путь он начал в 1996 году в органах внутренних дел, а затем продолжил службу в Национальной полиции Украины в составе Полка конвойной службы, где обеспечивал конвоирование обвиняемых по уголовным производствам в суд.

После увольнения в 2018 году перешел на службу в судебную власть, работая на должностях курьера и водителя Печерского суда.

В начале 2023 года он был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины.

В суде отметили, что, имея все законные основания для бронирования, Александр мобилизовался по собственному убеждению, считая, что его профессиональный и жизненный опыт должен послужить государству на поле боя. Впоследствии, после полученных ранений и при наличии серьезных проблем со здоровьем, он отказался от предусмотренной законом возможности демобилизации.

