Яким буде судовий збір з 1 січня 2026 року за подання позовної заяви до адмінсуду

З 1 січня 2026 року діятимуть нові ставки судового збору. Про це нагадав Тернопільський окружний адміністративний суд.

Ставки судового збору зміняться через новий розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який становитиме 3328 гривень.

Суд також нагадав про застосування коефіцієнту 0,8 для пониження відповідного розміру ставки судового збору у випадку подання процесуальних документів в електронній формі.

Розмір ставок судового збору з 1 січня 2026 року за подання до адмінсуду

Майнового характеру, який подано:

Суб’єктом владних повноважень, юридичною особою

1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 3328,00 – 33280,00

Із застосуванням коефіцієнта 0,8 (у разі подання в електронній формі): - 2 662,40 – 26 624,00

Фізичною особою або фізичною особою – підприємцем

1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму на одну працездатну особу - 1331,20 – 16640,00

В електронній формі - 1064,96 – 13312,00

Немайнового характеру, який подано:

Суб’єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою – підприємцем

1 розмір прожиткового мінімуму на одну працездатну особу - 3328,00

В електронній формі - 2662,40

Фізичною особою

0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу - 1331,20

В електронній формі - 1064,96

Заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду, заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення

0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 998,40

В електронній формі - 798,72

За видачу судами документів:

За повторну видачу копії судового рішення

0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш паперу - 9,98

В електронній формі - 7,98

За видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання

0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 99,84

В електронній формі - 79,87

За виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, але судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України «Про доступ до судових рішень»

0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії - 9,98

В електронній формі - 7,98

За виготовлення копій документів, долучених до справи

0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії - 9,98

В електронній формі - 7,98

У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення

0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 665,60

В електронній формі - 532,48

