Каким будет судебный сбор с 1 января 2026 года за подачу искового заявления в административный суд

С 1 января 2026 года будут действовать новые ставки судебного сбора. Об этом напомнил Тернопольский окружной административный суд.
Ставки судебного сбора изменятся из-за нового размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который составит 3328 гривен.
Суд также напомнил о применении коэффициента 0,8 для уменьшения соответствующего размера ставки судебного сбора в случае подачи процессуальных документов в электронной форме.
Размер ставок судебного сбора с 1 января 2026 года за подачу в админсуд
Иски имущественного характера, поданные:
Субъектом властных полномочий, юридическим лицом
1,5 % цены иска, но не менее 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 3328,00 – 33 280,00 грн
С применением коэффициента 0,8 (в случае подачи в электронной форме) — 2662,40 – 26 624,00 грн
Физическим лицом или физическим лицом – предпринимателем
1 % цены иска, но не менее 0,4 размера прожиточного минимума на одного трудоспособного человека и не более 5 размеров прожиточного минимума на одного трудоспособного человека — 1331,20 – 16 640,00 грн
В электронной форме — 1064,96 – 13 312,00 грн
Иски неимущественного характера, поданные:
Субъектом властных полномочий, юридическим лицом или физическим лицом – предпринимателем
1 размер прожиточного минимума на одного трудоспособного человека — 3328,00 грн
В электронной форме — 2662,40 грн
Физическим лицом
0,4 размера прожиточного минимума на одного трудоспособного человека — 1331,20 грн
В электронной форме — 1064,96 грн
В электронной форме — 798,72 грн
За выдачу судами документов:
За повторную выдачу копии судебного решения
0,003 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый лист бумаги — 9,98 грн
В электронной форме — 7,98 грн
За выдачу в электронном виде копии технической записи судебного заседания
0,03 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 99,84 грн
В электронной форме — 79,87 грн
За изготовление копии судебного решения в случае, если лицо, которое не участвует (не участвовало) в деле, но судебное решение непосредственно касается его прав, свобод, интересов или обязанностей, обращается в аппарат соответствующего суда с письменным заявлением о изготовлении такой копии согласно Закону Украины «О доступе к судебным решениям»
0,003 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый лист копии — 9,98 грн
В электронной форме — 7,98 грн
За изготовление копий документов, приобщенных к делу
0,003 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый лист копии — 9,98 грн
В электронной форме — 7,98 грн
0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 665,60 грн
В электронной форме — 532,48 грн