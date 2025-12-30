Каким будет судебный сбор с 1 января 2026 года за подачу искового заявления в административный суд

С 1 января 2026 года будут действовать новые ставки судебного сбора. Об этом напомнил Тернопольский окружной административный суд.

Ставки судебного сбора изменятся из-за нового размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который составит 3328 гривен.

Суд также напомнил о применении коэффициента 0,8 для уменьшения соответствующего размера ставки судебного сбора в случае подачи процессуальных документов в электронной форме.

Размер ставок судебного сбора с 1 января 2026 года за подачу в админсуд

Иски имущественного характера, поданные:

Субъектом властных полномочий, юридическим лицом

1,5 % цены иска, но не менее 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 3328,00 – 33 280,00 грн

С применением коэффициента 0,8 (в случае подачи в электронной форме) — 2662,40 – 26 624,00 грн

Физическим лицом или физическим лицом – предпринимателем

1 % цены иска, но не менее 0,4 размера прожиточного минимума на одного трудоспособного человека и не более 5 размеров прожиточного минимума на одного трудоспособного человека — 1331,20 – 16 640,00 грн

В электронной форме — 1064,96 – 13 312,00 грн

Иски неимущественного характера, поданные:

Субъектом властных полномочий, юридическим лицом или физическим лицом – предпринимателем

1 размер прожиточного минимума на одного трудоспособного человека — 3328,00 грн

В электронной форме — 2662,40 грн

Физическим лицом

0,4 размера прожиточного минимума на одного трудоспособного человека — 1331,20 грн

В электронной форме — 1064,96 грн

Заявления о обеспечении доказательств или иска, о выдаче исполнительного документа на основании решения иностранного суда, о изменении или установлении способа, порядка и срока исполнения судебного решения 0,3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц —

В электронной форме — 798,72 грн

За выдачу судами документов:

За повторную выдачу копии судебного решения

0,003 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый лист бумаги — 9,98 грн

В электронной форме — 7,98 грн

За выдачу в электронном виде копии технической записи судебного заседания

0,03 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 99,84 грн

В электронной форме — 79,87 грн

За изготовление копии судебного решения в случае, если лицо, которое не участвует (не участвовало) в деле, но судебное решение непосредственно касается его прав, свобод, интересов или обязанностей, обращается в аппарат соответствующего суда с письменным заявлением о изготовлении такой копии согласно Закону Украины «О доступе к судебным решениям»

0,003 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый лист копии — 9,98 грн

В электронной форме — 7,98 грн

За изготовление копий документов, приобщенных к делу

0,003 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый лист копии — 9,98 грн

В электронной форме — 7,98 грн

В случае вынесения судом постановления о наложении административного взыскания

0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 665,60 грн

В электронной форме — 532,48 грн