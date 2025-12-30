Автомобіль у подарунок — коли треба сплачувати податок

Податок не сплачується тільки у одному випадку.

Головний сервісний центр МВС нагадав, якщо особі подарували автомобіль, то варто пам’ятати й про юридичні нюанси, щоб радість не обернулась на негативний сюприз.

Податок не сплачується, якщо транспортний засіб подарували родичі 1-го або 2-го ступеня спорідненості (батьки, діти, подружжя, брати, сестри, бабусі, дідусі, онуки). Ступінь спорідненості потрібно підтвердити документами.

Якщо дарувальник не є близьким родичем, обдарований сплачує:

▪️ 5 % податку на доходи;

▪️ 5 % військового збору (для військових — 1,5 %);

Нерезиденти — 18 % + 5 % військового збору.

Податок нараховується від оціночної вартості авто.

«Для перереєстрації потрібні: паспорт з відміткою про місце проживання, ІПН, документи на авто та договір дарування. Послуга надається в день звернення», - заявив Головний сервісний центр МВС.

