  1. В Україні
  2. / Авто

Автомобіль у подарунок — коли треба сплачувати податок

17:28, 30 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Податок не сплачується тільки у одному випадку.
Автомобіль у подарунок — коли треба сплачувати податок
Фото: hsc.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС нагадав, якщо особі подарували автомобіль, то варто пам’ятати й про юридичні нюанси, щоб радість не обернулась на негативний сюприз.

Податок не сплачується, якщо транспортний засіб подарували родичі 1-го або 2-го ступеня спорідненості (батьки, діти, подружжя, брати, сестри, бабусі, дідусі, онуки). Ступінь спорідненості потрібно підтвердити документами.

Якщо дарувальник не є близьким родичем, обдарований сплачує:

▪️ 5 % податку на доходи;

▪️ 5 % військового збору (для військових — 1,5 %);

Нерезиденти — 18 % + 5 % військового збору.

Податок нараховується від оціночної вартості авто.

«Для перереєстрації потрібні: паспорт з відміткою про місце проживання, ІПН, документи на авто та договір дарування. Послуга надається в день звернення», - заявив Головний сервісний центр МВС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС сервісний центр МВС автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заборона добавок і реклами: Верховна Рада планує ввести жорсткий контроль за нікотиновими паучами

Планується посилення контролю над нікотиновмісними продуктами з новими вимогами до складу та реклами.

В Раді хочуть заборонити виконавцям стягувати кошти за програмою «Пакунок школяра»

Верховна Рада пропонує захистити одноразову грошову допомогу для дітей від стягнення.

Замах на життя у побутовому конфлікті: Верховний Суд уточнив межі умислу

Касаційна інстанція переглянула кваліфікацію дій та оцінила аргументи попередніх судів.

Об’єднана палата КГС назвала норму Цивільного кодексу, яка створює підстави для непропорційного втручання держави у право власності

Об’єднана палата знайшла чужорідну норму в системі цивільного права і пояснила як та коли її застосовувати.

Парламент планує збільшити фінансування оборони та зарплати військових у 2026 році

Проєкт закону передбачає зміни до Держбюджету, зокрема спрямування понад 100 млрд грн на грошове забезпечення Збройних Сил України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]