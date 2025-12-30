Автомобиль в подарок — когда нужно платить налог

Налог не уплачивается только в одном случае.

Главный сервисный центр МВД напомнил, если лицу подарили автомобиль, стоит помнить и о юридических нюансах, чтобы радость не обернулась негативным сюрпризом.

Налог не уплачивается, если транспортное средство подарили родственники 1-й или 2-й степени родства (родители, дети, супруги, братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки). Степень родства необходимо подтвердить документами.

Если даритель не является близким родственником, одаряемый уплачивает:

▪️ 5 % налога на доходы;

▪️ 5 % военного сбора (для военнослужащих — 1,5 %).

Нерезиденты — 18 % + 5 % военного сбора.

Налог начисляется от оценочной стоимости автомобиля.

«Для перерегистрации необходимы: паспорт с отметкой о месте проживания, ИНН, документы на автомобиль и договор дарения. Услуга предоставляется в день обращения», — заявил Главный сервисный центр МВД.

