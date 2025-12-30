Binance призупиняє виведення коштів на банківські картки для користувачів з України

З 29 грудня 2025 року біржа тимчасово зупинила низку фіатних операцій, зокрема виведення на Visa та MasterCard.

Провідна у світі криптовалютна біржа Binance повідомила користувачів в Україні про зміну правил роботи з фіатними каналами. Починаючи з 29 грудня 2025 року платформа тимчасово призупинила надання низки послуг, зокрема пряме виведення коштів на банківські картки. Про це пише Мінфін.

Згідно з повідомленням біржі, виведення коштів на картки Visa та MasterCard стало недоступним до окремого повідомлення. У зв’язку з цим також припинено виконання автоматичних періодичних покупок криптовалюти та скасовано лімітні ордери на купівлю активів за фіатні кошти.

З 29 грудня припинили роботу такі функції:

виведення коштів безпосередньо на картки Visa та MasterCard;

автоматичні ордери на регулярну купівлю криптовалюти (Recurring Buy);

лімітні заявки на купівлю криптоактивів за фіат.

Водночас Binance зазначає, що можливість поповнення рахунку на платформі для українських користувачів загалом зберігається. Надалі доступні:

депозити та купівля криптовалюти за допомогою карток Visa та MasterCard (лише вхідні операції);

поповнення рахунку через Apple Pay та Google Pay;

SWIFT-перекази — як для внесення коштів, так і для їх виведення.

Окремо в повідомленні йдеться про платіжний сервіс Zen.com, який використовується для операцій у євро, злотих та інших валютах. Зазначається, що його повноцінна робота для депозитів і зняття коштів очікується з 6 січня 2026 року.

Користувачам, яким необхідно терміново вивести кошти, Binance рекомендує користуватися SWIFT-переказами або іншими доступними альтернативними способами, зокрема P2P-торгівлею, якщо вона доступна у відповідному регіоні.

Binance уточнює: «Нещодавнє оголошення про зміни у способах оплати стосується виключно тих користувачів з України, які раніше користувалися послугами Bifinity.

Сервіс ZEN для українських користувачів тимчасово недоступний і відновить роботу з 6 січня. Зміни в роботі сервісу набирають чинності з 29 грудня та пов’язані з технічними роботами й оновленням партнерської інфраструктури.

Ці зміни не пов’язані з НБУ та не зачіпають P2P-операції, які продовжують працювати у звичайному режимі. Користувачі й надалі можуть поповнювати та виводити кошти, а також купувати й продавати криптоактиви з використанням доступних способів оплати».

