Binance приостанавливает вывод средств на банковские карты для пользователей из Украины

17:10, 30 декабря 2025
С 29 декабря 2025 года биржа временно приостановила ряд фиатных операций, в частности вывод на Visa и MasterCard.
Binance приостанавливает вывод средств на банковские карты для пользователей из Украины
Ведущая в мире криптовалютная биржа Binance сообщила пользователям в Украине об изменении правил работы с фиатными каналами. Начиная с 29 декабря 2025 года платформа временно приостановила предоставление ряда услуг, в частности прямой вывод средств на банковские карты. Об этом пишет Минфин.

Согласно сообщению биржи, вывод средств на карты Visa и MasterCard стал недоступен до отдельного уведомления. В связи с этим также прекращено выполнение автоматических периодических покупок криптовалюты и отменены лимитные ордера на покупку активов за фиатные средства.

С 29 декабря прекратили работу следующие функции:

  • вывод средств непосредственно на карты Visa и MasterCard;
  • автоматические ордера на регулярную покупку криптовалюты (Recurring Buy);
  • лимитные заявки на покупку криптоактивов за фиат.

В то же время Binance отмечает, что возможность пополнения счета на платформе для украинских пользователей в целом сохраняется. В дальнейшем доступны:

  • депозиты и покупка криптовалюты с помощью карт Visa и MasterCard (только входящие операции);
  • пополнение счета через Apple Pay и Google Pay;
  • SWIFT-переводы — как для внесения средств, так и для их вывода.

Отдельно в сообщении говорится о платежном сервисе Zen.com, который используется для операций в евро, злотых и других валютах. Отмечается, что его полноценная работа для депозитов и снятия средств ожидается с 6 января 2026 года.

Пользователям, которым необходимо срочно вывести средства, Binance рекомендует пользоваться SWIFT-переводами или другими доступными альтернативными способами, в частности P2P-торговлей, если она доступна в соответствующем регионе.

деньги криптовалюта

