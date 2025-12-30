Binance приостанавливает вывод средств на банковские карты для пользователей из Украины

С 29 декабря 2025 года биржа временно приостановила ряд фиатных операций, в частности вывод на Visa и MasterCard.

Ведущая в мире криптовалютная биржа Binance сообщила пользователям в Украине об изменении правил работы с фиатными каналами. Начиная с 29 декабря 2025 года платформа временно приостановила предоставление ряда услуг, в частности прямой вывод средств на банковские карты. Об этом пишет Минфин.

Согласно сообщению биржи, вывод средств на карты Visa и MasterCard стал недоступен до отдельного уведомления. В связи с этим также прекращено выполнение автоматических периодических покупок криптовалюты и отменены лимитные ордера на покупку активов за фиатные средства.

С 29 декабря прекратили работу следующие функции:

вывод средств непосредственно на карты Visa и MasterCard;

автоматические ордера на регулярную покупку криптовалюты (Recurring Buy);

лимитные заявки на покупку криптоактивов за фиат.

В то же время Binance отмечает, что возможность пополнения счета на платформе для украинских пользователей в целом сохраняется. В дальнейшем доступны:

депозиты и покупка криптовалюты с помощью карт Visa и MasterCard (только входящие операции);

пополнение счета через Apple Pay и Google Pay;

SWIFT-переводы — как для внесения средств, так и для их вывода.

Отдельно в сообщении говорится о платежном сервисе Zen.com, который используется для операций в евро, злотых и других валютах. Отмечается, что его полноценная работа для депозитов и снятия средств ожидается с 6 января 2026 года.

Пользователям, которым необходимо срочно вывести средства, Binance рекомендует пользоваться SWIFT-переводами или другими доступными альтернативными способами, в частности P2P-торговлей, если она доступна в соответствующем регионе.

