Трамп одобрил 28-пунктный план для урегулирования войны России против Украины — NBC News

09:47, 20 ноября 2025
По данным СМИ, Дональд Трамп одобрил 28-пунктный план, который высокопоставленные чиновники его администрации разрабатывали в последние несколько недель.
Фото: Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg via Getty Images
Президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил проект 28-пунктного плана для урегулирования войны России против Украины. Как сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации, документ разрабатывали в течение последних недель в консультациях с российским посланником Кириллом Дмитриевым и отдельными украинскими чиновниками.

К подготовке плана были привлечены специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Д. Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер. По словам источника, документ «предусматривает гарантии безопасности для обеих сторон» и «включает то, что нужно Украине для прочного мира», однако детали остаются не раскрытыми.

В то же время трое американских чиновников подтвердили NBC News, что рамочные положения еще не были официально представлены Украине.

Американский чиновник описал поездку как план Белого дома, направленный на «перезапуск мирных переговоров».

«Завершение сложной и смертоносной войны, такой как в Украине, требует широкого обмена серьезными и реалистичными идеями. А достижение прочного мира потребует от обеих сторон согласия на тяжелые, но необходимые уступки», — написал Рубио в X. «Именно поэтому мы продолжаем разрабатывать перечень потенциальных идей для завершения этой войны на основе предложений от обеих сторон конфликта».

