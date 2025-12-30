  1. В Украине

ВАКС выбирает меру пресечения для нардепа Юрия Киселя по подозрению в коррупции за голосование в Раде

15:33, 30 декабря 2025
Заседание суда по делу о возможном взяточничестве проходит в закрытом режиме.
В Высшем антикоррупционном суде началось заседание, на котором решается вопрос об избрании меры пресечения народному депутату Юрию Киселю.

Юрий Кисель является одним из пяти действующих народных депутатов, которым сообщили о подозрении в организации получения неправомерной выгоды за обеспечение «нужного» голосования в Верховной Раде Украины.

Как ранее сообщалось, НАБУ разоблачило организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. Впоследствии в НАБУ заявили, что сотрудники УДО оказывают сопротивление детективам при осуществлении следственных действий в комитетах парламента. По данным НАБУ, группа имела четкую иерархическую структуру и распределение ролей, в ее состав входили действующие народные депутаты и должностные лица аппарата парламента. Координировал деятельность один из народных депутатов.

Для организации голосований участники отправляли указания с номерами законопроектов через специально созданную группу в WhatsApp. После голосований часть депутатов получала денежные средства.

Подозрение вручено пяти народным депутатам Украины, всем также поданы ходатайства об избрании мер пресечения. Правовая квалификация – ч. 3 ст. 28 и ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Сам Юрий Кисель заявляет, что никаких взяток не получал и отрицает выдвинутые обвинения.

Судебное заседание в ВАКС проходит в закрытом режиме.

