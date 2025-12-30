ВАКС обирає запобіжний захід для нардепа Юрія Кісєля за підозрою в корупції за голосування в Раді

Засідання суду у справі про можливе хабарництво проходить у закритому режимі.

У Вищому антикорупційному суді розпочалося засідання, на якому вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату Юрію Кісєлю.

Юрій Кісєль є одним із п’яти чинних народних депутатів, яким повідомили про підозру в організації отримання неправомірної вигоди за забезпечення «потрібного» голосування у Верховній Раді України.

Як раніше повідомлялося, НАБУ викрило організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. Згодом в НАБУ заявили, що співробітники УДО чинять спротив детективам під час здійснення слідчих дій у комітетах парламенту. За даними НАБУ, група мала чітку ієрархічну структуру та розподіл ролей, до її складу входили чинні народні депутати та службові особи апарату парламенту. Координував діяльність один із народних депутатів.

Для організації голосувань учасники надсилали вказівки з номерами законопроєктів через спеціально створену групу у WhatsApp. Після голосувань частина депутатів отримувала грошові кошти.

Підозру вручено п’ятьом народним депутатам України, усім також подані клопотання про обрання запобіжних заходів. Правова кваліфікація – ч. 3 ст. 28 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Сам Юрій Кісєль заявляє, що жодних хабарів не отримував і заперечує висунуті обвинувачення.

Судове засідання у ВАКС відбувається у закритому режимі.

