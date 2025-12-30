В Киеве 1–2 января изменят график движения поездов метро

1 и 2 января в киевском метро изменят интервалы движения между поездами.

В первые дни нового года в столичном метрополитене временно изменят интервалы движения поездов на всех трех линиях. Об этом сообщили в Киевском метрополитене.

Изменения связаны с прогнозируемым уменьшением пассажиропотока 1 и 2 января.

Так, 1 января в утренний час пик поезда будут курсировать с интервалом 3–4 минуты. После завершения пикового периода и в течение дня время ожидания поезда составит около 5–6 минут.

2 января интервал движения поездов на всех линиях метро составит 3–4 минуты в течение всего дня, в том числе в утренние и вечерние часы пик.

А уже 3 и 4 января киевский метрополитен будет работать по обычному графику выходного дня — с интервалами движения поездов 6–7 минут.

