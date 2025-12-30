  1. В Україні

У Києві 1–2 січня змінять графік руху поїздів метро

15:11, 30 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
1 та 2 січня в київському метро змінять інтервали руху між поїздами.
У Києві 1–2 січня змінять графік руху поїздів метро
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У перші дні нового року в столичному метрополітені тимчасово змінять інтервали руху поїздів на всіх трьох лініях. Про це повідомили у Київському метрополітені.

Зміни пов’язані з прогнозованим зменшенням пасажиропотоку 1 та 2 січня.

Так, 1 січня у ранкову годину пік поїзди курсуватимуть з інтервалом 3–4 хвилини. Після завершення пікового періоду та впродовж дня час очікування поїзда становитиме близько 5–6 хвилин.

2 січня інтервал руху поїздів на всіх лініях метро складатиме 3–4 хвилини протягом усього дня, у тому числі в ранкові та вечірні години пік.

А уже 3 та 4 січня київський метрополітен працюватиме за звичним графіком вихідного дня — з інтервалами руху поїздів 6–7 хвилин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ метро

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заборона добавок і реклами: Верховна Рада планує ввести жорсткий контроль за нікотиновими паучами

Планується посилення контролю над нікотиновмісними продуктами з новими вимогами до складу та реклами.

В Раді хочуть заборонити виконавцям стягувати кошти за програмою «Пакунок школяра»

Верховна Рада пропонує захистити одноразову грошову допомогу для дітей від стягнення.

Замах на життя у побутовому конфлікті: Верховний Суд уточнив межі умислу

Касаційна інстанція переглянула кваліфікацію дій та оцінила аргументи попередніх судів.

Об’єднана палата КГС назвала норму Цивільного кодексу, яка створює підстави для непропорційного втручання держави у право власності

Об’єднана палата знайшла чужорідну норму в системі цивільного права і пояснила як та коли її застосовувати.

Парламент планує збільшити фінансування оборони та зарплати військових у 2026 році

Проєкт закону передбачає зміни до Держбюджету, зокрема спрямування понад 100 млрд грн на грошове забезпечення Збройних Сил України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]