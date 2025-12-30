У Києві 1–2 січня змінять графік руху поїздів метро

1 та 2 січня в київському метро змінять інтервали руху між поїздами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У перші дні нового року в столичному метрополітені тимчасово змінять інтервали руху поїздів на всіх трьох лініях. Про це повідомили у Київському метрополітені.

Зміни пов’язані з прогнозованим зменшенням пасажиропотоку 1 та 2 січня.

Так, 1 січня у ранкову годину пік поїзди курсуватимуть з інтервалом 3–4 хвилини. Після завершення пікового періоду та впродовж дня час очікування поїзда становитиме близько 5–6 хвилин.

2 січня інтервал руху поїздів на всіх лініях метро складатиме 3–4 хвилини протягом усього дня, у тому числі в ранкові та вечірні години пік.

А уже 3 та 4 січня київський метрополітен працюватиме за звичним графіком вихідного дня — з інтервалами руху поїздів 6–7 хвилин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.