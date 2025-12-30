Государственный аграрный реестр обновили — что изменилось

В Государственном аграрном реестре внедрены новые возможности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Государственном аграрном реестре (ГАР) состоялось масштабное обновление системы. Изменения направлены на удобство пользователей, повышение точности данных и эффективности администрирования в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Обновленный функционал позволяет пользователям получать больше структурированной информации в одном цифровом пространстве. В частности, в разделах «Земельные участки» и «Заявки в программах» теперь отображается нормативная денежная оценка (НДО) каждого земельного участка с указанием даты ее проведения. Система автоматически рассчитывает общую сумму НДО, а все данные можно экспортировать в формате Excel для удобной дальнейшей работы с документацией.

Существенно обновлен и внешний вид системы. Новый дизайн главной страницы, профиля пользователя и таблиц, улучшенная читабельность и удобная навигация делают пользование реестром интуитивно понятным. Кроме того, сообщения в системе стали более упорядоченными — новые уведомления легко отличить от уже просмотренных.

Для минимизации ошибок при заполнении документов в профиле пользователя теперь автоматически отображаются данные о руководителе в соответствии с ЕГР. Система также предупреждает о дублировании данных при загрузке файлов. Все документы, сформированные в ГАР, содержат отметку «Сгенерировано ИКС ГАР» с датой и временем создания.

Отдельное внимание уделено коммуникации между пользователями. В разделе «Написать сообщение» внедрены новые фильтры, которые позволяют быстрее находить нужных адресатов, в частности по площади земли или количеству животных.

«Мы последовательно развиваем Государственный аграрный реестр как ключевой цифровой инструмент поддержки фермеров. Каждое обновление — это о удобстве, прозрачности и доверии. Наша задача — сделать так, чтобы аграрий тратил минимум времени на взаимодействие с государством и имел максимум доступа к программам поддержки», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.