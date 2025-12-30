Державний аграрний реєстр оновили — що змінилося

У Державному аграрному реєстрі запроваджено нові можливості.

У Державному аграрному реєстрі (ДАР) відбулося масштабне оновлення системи. Зміни спрямовані на зручність користувачів, підвищення точності даних і ефективності адміністрування у сфері сільського господарства. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Оновлений функціонал дозволяє користувачам отримувати більше структурованої інформації в одному цифровому просторі. Зокрема, у розділах «Земельні ділянки» та «Заявки у програмах» відтепер відображається нормативна грошова оцінка (НГО) кожної земельної ділянки із зазначенням дати її проведення. Система автоматично розраховує загальну суму НГО, а всі дані можна експортувати у форматі Excel для зручної подальшої роботи з документацією.

Суттєво оновлено і зовнішній вигляд системи. Новий дизайн головної сторінки, профілю користувача та таблиць, покращена читабельність і зручна навігація роблять користування реєстром інтуїтивно зрозумілим. Крім того, повідомлення в системі стали більш упорядкованими – нові сповіщення легко відрізнити від уже переглянутих.

Для мінімізації помилок під час заповнення документів у профілі користувача тепер автоматично відображаються дані про керівника відповідно до ЄДР. Система також попереджає про дублювання даних під час завантаження файлів. Усі документи, сформовані в ДАР, містять позначку «Згенеровано ІКС ДАР» із датою та часом створення.

Окрему увагу приділено комунікації між користувачами. У розділі «Написати повідомлення» запроваджено нові фільтри, які дозволяють швидше знаходити потрібних адресатів, зокрема за площею землі або кількістю тварин.

«Ми послідовно розвиваємо Державний аграрний реєстр як ключовий цифровий інструмент підтримки фермерів. Кожне оновлення - це про зручність, прозорість і довіру. Наше завдання — зробити так, щоб аграрій витрачав мінімум часу на взаємодію з державою і мав максимум доступу до програм підтримки», – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.

