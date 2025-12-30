Не по базам ГНС: Верховный Суд уточнил, как правильно определять ставку налога на нежилую недвижимость

ВС подчеркнул: решающим является фактический тип здания, подтвержденный технической документацией.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда при рассмотрении дела №520/27906/21 сформулировал принципиальную позицию в налоговом споре относительно недвижимого имущества.

Так, для правильного определения ставки налога необходимо установить фактическую принадлежность объекта к конкретному виду недвижимости, а не полагаться исключительно на обобщенные сведения из баз данных контролирующего органа.

КАС ВС подчеркнул, что информация из внутренних баз налогового органа не является надлежащим доказательством типа недвижимости. Вместо этого такими доказательствами могут быть технический паспорт, экспертное заключение, техническая документация, которые позволяют объективно определить функциональное назначение здания.

Обстоятельства дела

Физическое лицо — владелец крупного комплекса нежилой недвижимости в Харькове (общей площадью почти 10 тыс. кв. м) — обжаловало налоговые уведомления-решения, которыми ему был начислен налог на недвижимое имущество за 2018–2020 годы.

Налоговый орган отнес спорные помещения к офисным/торговым, применив к ним максимальную ставку налога — 1% минимальной заработной платы за 1 кв. м.

Владелец не согласился с таким подходом и указывал, что:

в соответствии с техническим паспортом объект имеет производственное (промышленное) назначение;

здание классифицируется как промышленное по ДК 018-2000;

для таких объектов в Харькове действовали значительно более низкие ставки (в 2018 году — 0,25%, в 2019–2020 годах — 0,1%).

Кроме того, истец обращал внимание на льготы, предусмотренные Налоговым кодексом на период марта 2020 года.

Движение дела в судах

Дело несколько раз рассматривалось судами различных инстанций. Верховный Суд дважды отменял предыдущие решения и направлял дело на новое рассмотрение, прямо указывая, что для его разрешения необходимо установить тип недвижимости, а не формально исходить из позиции налогового органа.

Во время нового рассмотрения суды первой и апелляционной инстанций:

установили, что истец еще в 2021 году подал заявление о сверке данных;

предоставил технический паспорт и другие документы;

подтвердили промышленное назначение здания также экспертным заключением, выполненным на основании неизменной технической документации.

В то же время налоговый орган не доказал, что спорные помещения фактически использовались как офисные или торговые, а его выводы основывались лишь на внутренних информационных базах и предположениях.

Позиция Верховного Суда

Пересматривая дело в кассационном порядке, Верховный Суд пришел к следующим ключевым выводам:

Ставка налога на недвижимое имущество напрямую зависит от вида (типа) объекта, определенного решением органа местного самоуправления.

Если от правильного определения типа недвижимости зависит размер налогового обязательства, контролирующий орган обязан доказать, что объект относится именно к той категории, для которой применена соответствующая ставка.

Данные из баз контролирующего органа сами по себе не являются надлежащим доказательством вида недвижимости.

Надлежащими доказательствами являются техническая документация, технический паспорт, экспертные заключения, составленные на их основе.

При отсутствии таких доказательств применение максимальной ставки налога является необоснованным.

ВС также подчеркнул, что требования налогового органа в кассационной жалобе фактически сводились к переоценке доказательств, что выходит за пределы полномочий кассационной инстанции.

Решение по делу

Верховный Суд:

оставил кассационную жалобу налогового органа без удовлетворения;

оставил без изменений решения судов первой и апелляционной инстанций;

окончательно подтвердил незаконность налоговых уведомлений-решений в спорной части.

Постановление вступило в законную силу с момента принятия и не подлежит обжалованию.

