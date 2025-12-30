Развестись через Дию можно будет уже в первом квартале 2026 года — Федоров

Онлайн-услугу расторжения брака в приложении «Дия» планируют запустить в первом квартале 2026 года. Такой прогноз озвучил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, необходимая нормативная база уже принята, а сейчас продолжается финальный этап подготовки сервиса к запуску.

«Мы уже приняли все необходимое нормативно. Завершим процесс запуска этой услуги, думаю, в первом квартале следующего года», — отметил он в эфире национального телемарафона.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в приложении «Дія» с 2026 года будет доступна услуга развода онлайн. Соответствующие изменения утвердил Кабмин.