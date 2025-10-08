Развестись в 2026 году можно будет через Дию – Юлия Свириденко

В «Дии» появится услуга онлайн-развода.

В Украине упростят процедуру расторжения брака — с 2026 года подать заявление на развод можно будет онлайн через «Дию». Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко.

Соответствующее решение принял Кабинет Министров. Услуга будет доступна для супругов, которые не имеют несовершеннолетних детей.

Как отметила Свириденко, ранее процедура требовала нескольких посещений отдела РАГС и бумажных документов, однако теперь этот процесс станет значительно проще.

После подачи заявления «Дия» автоматически будет проверять данные в государственных реестрах, а через месяц брак будет расторгнут. В течение этого времени заявление можно будет отозвать, если супруги передумают.

Свидетельство о расторжении брака также можно будет получить непосредственно в приложении «Дия».

