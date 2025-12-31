  1. В Украине

2,5 миллиона убытков на мосту: на Буковине сообщили о подозрении должностному лицу Службы восстановления

12:41, 31 декабря 2025
На Буковине заместителю начальника Службы восстановления и развития инфраструктуры сообщили о подозрении в причинении государству убытков на сумму более 2,5 млн грн. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

При процессуальном руководстве прокуроров Черновицкой областной прокуратуры должностному лицу инкриминируют злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, в 2021 году подозреваемый подписал акты приема выполненных работ по строительству моста в Черновицкой области. Это стало основанием для переплаты подрядной организации более 2,5 млн грн бюджетных средств.

Речь идет о строительстве моста через реку Прут на автомобильной дороге Новоселица — Герца — пункт пропуска «Дяковцы», которое реализовывалось в рамках государственной программы «Большое строительство». Еще в 2020 году с подрядчиком был заключен договор на выполнение работ общей стоимостью более 171 млн грн.

В ходе реализации проекта в него внесли изменения, в частности за средства государственного бюджета была изготовлена специальная индивидуальная опалубка — вспомогательные конструкции, необходимые для возведения моста. После завершения строительных работ подрядчик должен был вернуть эти материалы государству или компенсировать их стоимость.

Однако, как установило следствие, опалубку оформили как металлолом, а ее реальную стоимость государству не возместили. Несмотря на это, заместитель начальника Службы по развитию дорог, достоверно зная об этих обстоятельствах, согласовал финансовые документы, что позволило перечислить подрядчику полную сумму средств.

ОГП

