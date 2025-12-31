2,5 миллиона убытков на мосту: на Буковине сообщили о подозрении должностному лицу Службы восстановления

Речь идет о строительстве моста через реку Прут на дороге Новоселица – Герца – пункт пропуска «Дяковцы», реализуемый в рамках государственной программы «Большое строительство».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Буковине заместителю начальника Службы восстановления и развития инфраструктуры сообщили о подозрении в причинении государству убытков на сумму более 2,5 млн грн. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

При процессуальном руководстве прокуроров Черновицкой областной прокуратуры должностному лицу инкриминируют злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, в 2021 году подозреваемый подписал акты приема выполненных работ по строительству моста в Черновицкой области. Это стало основанием для переплаты подрядной организации более 2,5 млн грн бюджетных средств.

Речь идет о строительстве моста через реку Прут на автомобильной дороге Новоселица — Герца — пункт пропуска «Дяковцы», которое реализовывалось в рамках государственной программы «Большое строительство». Еще в 2020 году с подрядчиком был заключен договор на выполнение работ общей стоимостью более 171 млн грн.

В ходе реализации проекта в него внесли изменения, в частности за средства государственного бюджета была изготовлена специальная индивидуальная опалубка — вспомогательные конструкции, необходимые для возведения моста. После завершения строительных работ подрядчик должен был вернуть эти материалы государству или компенсировать их стоимость.

Однако, как установило следствие, опалубку оформили как металлолом, а ее реальную стоимость государству не возместили. Несмотря на это, заместитель начальника Службы по развитию дорог, достоверно зная об этих обстоятельствах, согласовал финансовые документы, что позволило перечислить подрядчику полную сумму средств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.