2,5 мільйона збитків на мосту: на Буковині повідомили про підозру посадовцю Служби відновлення

Йдеться про будівництво мосту через річку Прут на дорозі Новоселиця — Герца — пункт пропуску «Дяківці», яке реалізовували в межах державної програми «Велике будівництво».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Буковині заступнику начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури повідомили про підозру у завданні державі збитків на понад 2,5 млн грн. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури посадовцю інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, у 2021 році підозрюваний підписав акти приймання виконаних робіт з будівництва мосту в Чернівецькій області. Це стало підставою для переплати підрядній організації понад 2,5 млн грн бюджетних коштів.

Йдеться про будівництво мосту через річку Прут на автомобільній дорозі Новоселиця — Герца — пункт пропуску «Дяківці», яке реалізовувалося в межах державної програми «Велике будівництво». Ще у 2020 році з підрядником було укладено договір на виконання робіт загальною вартістю понад 171 млн грн.

У ході реалізації проєкту до нього внесли зміни, зокрема за кошти державного бюджету виготовили спеціальну індивідуальну опалубку — допоміжні конструкції, необхідні для зведення мосту. Після завершення будівельних робіт підрядник мав повернути ці матеріали державі або компенсувати їхню вартість.

Втім, як встановило слідство, опалубку оформили як металобрухт, а її реальну вартість державі не відшкодували. Попри це, заступник начальника Служби з розвитку доріг, достовірно знаючи про ці обставини, погодив фінансові документи, що дало змогу перерахувати підряднику повну суму коштів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.