Компенсация автогражданки для ветеранов – инструкция, как оформить возмещение онлайн

Ветераны могут получить компенсацию за автогражданку через Дию.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в приложении Дия добавили новую услугу для ветеранов и ветеранок: компенсацию стоимости автогражданки онлайн для тех, кто имеет статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны. В Минветеранов объяснили, что для этого необходимо подать заявку онлайн, если авто соответствует условиям программы.

Кто может получить компенсацию:

Имеет удостоверение ветерана в Дии (УБД или ОИВВ);

Возраст 18 лет и старше;

Верифицированный РНОКПП;

Договор автогражданки заключен после 1 января 2025 года с использованием ветеранской льготы;

Договор действует на момент подачи заявки;

Авто не используется для бизнеса или перевозок;

Объем двигателя до 2500 см³ или электродвигатель до 100 кВт.

Как подать заявку:

Открыть приложение Дія; Перейти в раздел «Ветеран PRO»; Выбрать услугу «Компенсация автогражданки»; Указать льготный договор; Выбрать или создать Дія.Картку; Дождаться результата обработки заявки.

Весь процесс происходит онлайн и автоматически.

Минветеранов подчеркивает, что автогражданка является обязательной для безопасности на дороге, но программа поддерживает ветеранов: 50% стоимости покрывает страховая компания по льготе, остальные 50% компенсирует государство. Таким образом, полис для ветерана или ветеранки фактически стоит 0 грн, а возмещение осуществляется прозрачно через цифровые инструменты.

