Компенсация автогражданки для ветеранов – инструкция, как оформить возмещение онлайн

11:29, 31 декабря 2025
Ветераны могут получить компенсацию за автогражданку через Дию.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в приложении Дия добавили новую услугу для ветеранов и ветеранок: компенсацию стоимости автогражданки онлайн для тех, кто имеет статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны. В Минветеранов объяснили, что для этого необходимо подать заявку онлайн, если авто соответствует условиям программы.

Кто может получить компенсацию:

  • Имеет удостоверение ветерана в Дии (УБД или ОИВВ);
  • Возраст 18 лет и старше;
  • Верифицированный РНОКПП;
  • Договор автогражданки заключен после 1 января 2025 года с использованием ветеранской льготы;
  • Договор действует на момент подачи заявки;
  • Авто не используется для бизнеса или перевозок;
  • Объем двигателя до 2500 см³ или электродвигатель до 100 кВт.

Как подать заявку:

  1. Открыть приложение Дія;
  2. Перейти в раздел «Ветеран PRO»;
  3. Выбрать услугу «Компенсация автогражданки»;
  4. Указать льготный договор;
  5. Выбрать или создать Дія.Картку;
  6. Дождаться результата обработки заявки.

Весь процесс происходит онлайн и автоматически.

Минветеранов подчеркивает, что автогражданка является обязательной для безопасности на дороге, но программа поддерживает ветеранов: 50% стоимости покрывает страховая компания по льготе, остальные 50% компенсирует государство. Таким образом, полис для ветерана или ветеранки фактически стоит 0 грн, а возмещение осуществляется прозрачно через цифровые инструменты.

