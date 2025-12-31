Компенсация автогражданки для ветеранов – инструкция, как оформить возмещение онлайн
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в приложении Дия добавили новую услугу для ветеранов и ветеранок: компенсацию стоимости автогражданки онлайн для тех, кто имеет статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны. В Минветеранов объяснили, что для этого необходимо подать заявку онлайн, если авто соответствует условиям программы.
Кто может получить компенсацию:
- Имеет удостоверение ветерана в Дии (УБД или ОИВВ);
- Возраст 18 лет и старше;
- Верифицированный РНОКПП;
- Договор автогражданки заключен после 1 января 2025 года с использованием ветеранской льготы;
- Договор действует на момент подачи заявки;
- Авто не используется для бизнеса или перевозок;
- Объем двигателя до 2500 см³ или электродвигатель до 100 кВт.
Как подать заявку:
- Открыть приложение Дія;
- Перейти в раздел «Ветеран PRO»;
- Выбрать услугу «Компенсация автогражданки»;
- Указать льготный договор;
- Выбрать или создать Дія.Картку;
- Дождаться результата обработки заявки.
Весь процесс происходит онлайн и автоматически.
Минветеранов подчеркивает, что автогражданка является обязательной для безопасности на дороге, но программа поддерживает ветеранов: 50% стоимости покрывает страховая компания по льготе, остальные 50% компенсирует государство. Таким образом, полис для ветерана или ветеранки фактически стоит 0 грн, а возмещение осуществляется прозрачно через цифровые инструменты.
