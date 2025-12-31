Компенсація автоцивілки для ветеранів – інструкція, як оформити відшкодування онлайн

Ветерани можуть отримати компенсацію за автоцивілку через Дію.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у застосунку Дія додали нову послугу для ветеранів та ветеранок: компенсацію вартості автоцивілки онлайн для тих, хто має статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. У Мінветеранів пояснили, що для цього необхідно подати заявку онлайн, якщо авто відповідає умовам програми.

Хто може отримати компенсацію:

Має посвідчення ветерана в Дії (УБД або ОІВВ);

Вік 18 років і більше;

Верифікований РНОКПП;

Договір автоцивілки укладений після 1 січня 2025 року з використанням ветеранської пільги;

Договір чинний на момент подачі заявки;

Авто не використовується для бізнесу чи перевезень;

Об’єм двигуна до 2500 см³ або електродвигун до 100 кВт.

Як подати заявку:

Відкрити застосунок Дія; Перейти в розділ «Ветеран PRO»; Обрати послугу «Компенсація автоцивілки»; Вказати пільговий договір; Обрати або створити Дія.Картку; Дочекатися результату обробки заявки.

Весь процес відбувається онлайн та автоматично.

Мінветеранів наголошує, що автоцивілка є обов’язковою для безпеки на дорозі, але програма підтримує ветеранів: 50% вартості покриває страхова компанія за пільгою, решту 50% компенсує держава. Таким чином, поліс для ветерана або ветераонки фактично коштує 0 грн, а відшкодування здійснюється прозоро через цифрові інструменти.

