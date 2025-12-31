Компенсація автоцивілки для ветеранів – інструкція, як оформити відшкодування онлайн
Як раніше писала «Судово-юридична газета», у застосунку Дія додали нову послугу для ветеранів та ветеранок: компенсацію вартості автоцивілки онлайн для тих, хто має статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. У Мінветеранів пояснили, що для цього необхідно подати заявку онлайн, якщо авто відповідає умовам програми.
Хто може отримати компенсацію:
- Має посвідчення ветерана в Дії (УБД або ОІВВ);
- Вік 18 років і більше;
- Верифікований РНОКПП;
- Договір автоцивілки укладений після 1 січня 2025 року з використанням ветеранської пільги;
- Договір чинний на момент подачі заявки;
- Авто не використовується для бізнесу чи перевезень;
- Об’єм двигуна до 2500 см³ або електродвигун до 100 кВт.
Як подати заявку:
- Відкрити застосунок Дія;
- Перейти в розділ «Ветеран PRO»;
- Обрати послугу «Компенсація автоцивілки»;
- Вказати пільговий договір;
- Обрати або створити Дія.Картку;
- Дочекатися результату обробки заявки.
Весь процес відбувається онлайн та автоматично.
Мінветеранів наголошує, що автоцивілка є обов’язковою для безпеки на дорозі, але програма підтримує ветеранів: 50% вартості покриває страхова компанія за пільгою, решту 50% компенсує держава. Таким чином, поліс для ветерана або ветераонки фактично коштує 0 грн, а відшкодування здійснюється прозоро через цифрові інструменти.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.