  1. В Україні

Компенсація автоцивілки для ветеранів – інструкція, як оформити відшкодування онлайн

11:29, 31 грудня 2025
Ветерани можуть отримати компенсацію за автоцивілку через Дію.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», у застосунку Дія додали нову послугу для ветеранів та ветеранок: компенсацію вартості автоцивілки онлайн для тих, хто має статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. У Мінветеранів пояснили, що для цього необхідно подати заявку онлайн, якщо авто відповідає умовам програми.

Хто може отримати компенсацію:

  • Має посвідчення ветерана в Дії (УБД або ОІВВ);
  • Вік 18 років і більше;
  • Верифікований РНОКПП;
  • Договір автоцивілки укладений після 1 січня 2025 року з використанням ветеранської пільги;
  • Договір чинний на момент подачі заявки;
  • Авто не використовується для бізнесу чи перевезень;
  • Об’єм двигуна до 2500 см³ або електродвигун до 100 кВт.

Як подати заявку:

  1. Відкрити застосунок Дія;
  2. Перейти в розділ «Ветеран PRO»;
  3. Обрати послугу «Компенсація автоцивілки»;
  4. Вказати пільговий договір;
  5. Обрати або створити Дія.Картку;
  6. Дочекатися результату обробки заявки.

Весь процес відбувається онлайн та автоматично.

Мінветеранів наголошує, що автоцивілка є обов’язковою для безпеки на дорозі, але програма підтримує ветеранів: 50% вартості покриває страхова компанія за пільгою, решту 50% компенсує держава. Таким чином, поліс для ветерана або ветераонки фактично коштує 0 грн, а відшкодування здійснюється прозоро через цифрові інструменти.

