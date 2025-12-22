У Дії з’явилася компенсація автоцивілки для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни
У застосунку Дія додали нову послугу для ветеранів та ветеранок: компенсацію вартості автоцивілки онлайн для тих, хто має статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.
50% вартості поліса компенсує страхова компанія, решту 50% — держава. Таким чином поліс стає безкоштовним, а процедура оформлення компенсації — простою та швидкою.
Послугою можуть скористатися ті, хто:
- має посвідчення ветерана (УБД або ОІВ) у застосунку Дія;
- уклав договір після 1 січня 2025 року з використанням пільги;
- має авто з об’ємом двигуна до 2500 см³ (або електроавто до 100 кВт);
- використовує авто для особистих потреб (не для перевезень чи таксі).
Для отримання компенсації в Дії потрібно оновити застосунок, зайти в розділ Сервіси → Ветеран PRO, обрати Компенсація автоцивілки, зазначити пільговий договір (він підтягнеться автоматично) та вибрати Дія.Картку для зарахування коштів (або відкрити її в одному з банків-партнерів).
Послуга реалізується Міністерством у справах ветеранів України та Міністерством цифрової трансформації у партнерстві з Моторним (транспортним) страховим бюро України (МТСБУ).
