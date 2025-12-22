  1. В Україні

У Дії з’явилася компенсація автоцивілки для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни

12:17, 22 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Послуга дозволяє повернути кошти за страхування авто онлайн.
У Дії з’явилася компенсація автоцивілки для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни
Фото: diia_gov
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У застосунку Дія додали нову послугу для ветеранів та ветеранок: компенсацію вартості автоцивілки онлайн для тих, хто має статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

50% вартості поліса компенсує страхова компанія, решту 50% — держава. Таким чином поліс стає безкоштовним, а процедура оформлення компенсації — простою та швидкою.

Послугою можуть скористатися ті, хто:

  • має посвідчення ветерана (УБД або ОІВ) у застосунку Дія;
  • уклав договір після 1 січня 2025 року з використанням пільги;
  • має авто з об’ємом двигуна до 2500 см³ (або електроавто до 100 кВт);
  • використовує авто для особистих потреб (не для перевезень чи таксі).

Для отримання компенсації в Дії потрібно оновити застосунок, зайти в розділ Сервіси → Ветеран PRO, обрати Компенсація автоцивілки, зазначити пільговий договір (він підтягнеться автоматично) та вибрати Дія.Картку для зарахування коштів (або відкрити її в одному з банків-партнерів).

Послуга реалізується Міністерством у справах ветеранів України та Міністерством цифрової трансформації у партнерстві з Моторним (транспортним) страховим бюро України (МТСБУ).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ветерани компенсація Дія інвалідність УБД авто

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада ініціювала зміни до закону «Про Конституційний Суд України»

Законопроєкт передбачає оновлення правил роботи Конституційного Суду України та встановлення дисциплінарної відповідальності для суддів КСУ.

ПДВ для ФОП: ризики законопроекту та неочевидні наслідки ініціативи Мінфіну

Ініціатива Мінфіну щодо поширення ПДВ на ФОПів викликала шквал критики та побоювання фактичного демонтажу спрощеної системи оподаткування.

Облік всіх БПЛА та штрафи за керування ними в нетверезому стані: які недоліки містить законопроєкт про безпілотники

Чи створить законопроєкт про обов’язкову реєстрацію БПЛА додаткові бар’єри для їх виробників, волонтерів і благодійних організацій.

Санкції РНБО і строки суду: позиція Великої Палати ВС у справі про укази Президента

Офіційне оприлюднення президентського указу визнано достатнім для початку перебігу процесуального строку.

Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]