В приложении «Дія» появилась компенсация автогражданки для ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны

В приложении Дия добавили новую услугу для ветеранов и ветеранок: компенсацию стоимости автогражданки онлайн для тех, кто имеет статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

50% стоимости полиса компенсирует страховая компания, остальные 50% — государство. Таким образом, полис становится бесплатным, а процедура оформления компенсации — простой и быстрой.

Услугой могут воспользоваться те, кто:

имеет удостоверение ветерана (УБД или ОИВ) в приложении «Дія»;

заключил договор после 1 января 2025 года с использованием льготы;

имеют автомобиль с объемом двигателя до 2500 см³ (или электромобиль до 100 кВт);

используют автомобиль для личных нужд (не для перевозок или такси).

Для получения компенсации в Дия необходимо обновить приложение, зайти в раздел Сервисы → Ветеран PRO, выбрать Компенсация автогражданки, указать льготный договор (он подтянется автоматически) и выбрать Дия.Карту для зачисления средств (или открыть ее в одном из банков-партнеров).

Услуга реализуется Министерством по делам ветеранов Украины и Министерством цифровой трансформации в партнерстве с Моторным (транспортным) страховым бюро Украины (МТСБУ).

