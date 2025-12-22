  1. В Украине

В приложении «Дія» появилась компенсация автогражданки для ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны

12:17, 22 декабря 2025
Услуга позволяет вернуть средства за страхование авто онлайн.
Фото: diia_gov
В приложении Дия добавили новую услугу для ветеранов и ветеранок: компенсацию стоимости автогражданки онлайн для тех, кто имеет статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

50% стоимости полиса компенсирует страховая компания, остальные 50% — государство. Таким образом, полис становится бесплатным, а процедура оформления компенсации — простой и быстрой.

Услугой могут воспользоваться те, кто:

  • имеет удостоверение ветерана (УБД или ОИВ) в приложении «Дія»;
  • заключил договор после 1 января 2025 года с использованием льготы;
  • имеют автомобиль с объемом двигателя до 2500 см³ (или электромобиль до 100 кВт);
  • используют автомобиль для личных нужд (не для перевозок или такси).

Для получения компенсации в Дия необходимо обновить приложение, зайти в раздел Сервисы → Ветеран PRO, выбрать Компенсация автогражданки, указать льготный договор (он подтянется автоматически) и выбрать Дия.Карту для зачисления средств (или открыть ее в одном из банков-партнеров).

Услуга реализуется Министерством по делам ветеранов Украины и Министерством цифровой трансформации в партнерстве с Моторным (транспортным) страховым бюро Украины (МТСБУ).

ветераны компенсация Дия инвалидность УБД авто

НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Государство хочет зарегистрировать все БПЛА и штрафовать за управление ими в нетрезвом состоянии: что не так с законопроектом о беспилотниках

Создаст ли законопроект об обязательной регистрации БПЛА дополнительные барьеры для производителей БПЛА, волонтёров и благотворительных организаций.

Санкции СНБО и сроки суда: позиция Большой Палаты ВС по делу об указах Президента

Официальное обнародование президентского указа признано достаточным для начала истечения процессуального срока.

Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Прозрачное оценивание и ответственность за нарушения академической добросовестности: что изменится в образовании после принятия закона

Верховная Рада приняла Закон об академической добросовестности, над которым инициаторы и эксперты работали почти два года.

