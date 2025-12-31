Рождественское ограбление в Германии: злоумышленники просверлили стену банковского хранилища

Спикер полиции сравнил это ограбление с голливудским фильмом «Одиннадцать друзей Оушена».

В немецком городе Гельзенкирхен во время рождественских праздников неизвестные проникли в отделение банка Sparkasse и взломали хранилище с сейфовыми ячейками. Об этом сообщает издание Tagesanzeiger со ссылкой на полицию и немецкие СМИ.

Из сейфа похитили примерно 30 млн евро (35 млн долларов) наличных денег и ценностей, сообщила полиция.

Спикер полиции сравнил это ограбление с голливудским фильмом «Одиннадцать друзей Оушена», сказав агентству AFP, что оно «выполнено очень профессионально».

Взлом был обнаружен утром в понедельник после срабатывания пожарной сигнализации — сигнал поступил к пожарным в 3:58. На место прибыли правоохранители, однако преступники уже успели скрыться. По предварительным данным, они попали в здание через паркинг, после чего через архивное помещение просверлили отверстие в стене хранилища, используя специальную мощную дрель.

После сообщения об инциденте возле отделения Sparkasse собрались около 200 человек. Атмосфера была напряженной: часть клиентов требовала информации о возможных потерях и доступе к собственным сейфовым ячейкам. Из-за большого скопления людей полиция была вынуждена очистить входное помещение банка и неоднократно обращалась к толпе через громкоговорители с просьбой сохранять спокойствие.

В Sparkasse сообщили, что в ближайшие дни банк самостоятельно будет связываться с клиентами, которые могли пострадать. По словам представителя банка, следственные действия еще продолжаются, а количество взломанных ячеек пока не установлено. Отделение остается закрытым на неопределенный срок.

Полиция также сообщила, что во время обследования жилого-офисного здания были обнаружены вещи, вероятно оставленные злоумышленниками. Правоохранители обнародовали фото из архивного помещения, на котором видны разбросанные документы и отверстие в стене, ведущее в хранилище.

В настоящее время следователи устанавливают точное время взлома — вероятно, он произошел во время рождественских праздников или в выходные. Полиция обратилась к жителям здания и района с просьбой сообщать о любых подозрительных звуках или событиях.

