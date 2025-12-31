Різдвяне пограбування в Німеччині: зловмисники просвердлили стіну банківського сховища

Речник поліції порівняв це пограбування з голлівудським фільмом «Одинадцять друзів Оушена».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У німецькому місті Гельзенкірхен під час різдвяних свят невідомі проникли до відділення банку Sparkasse та зламали сховище з сейфовими скриньками. Про це повідомляє видання Tagesanzeiger з посиланням на поліцію та німецькі ЗМІ.

З сейфа викрали приблизно 30 млн євро (35 млн доларів) готівки й цінностей, повідомила поліція.

Речник поліції порівняв це пограбування з голлівудським фільмом «Одинадцять друзів Оушена», сказавши агентству AFP, що воно «виконане дуже професійно».

Злом виявили вранці у понеділок після спрацювання пожежної сигналізації — сигнал надійшов до пожежників о 3:58. На місце прибули правоохоронці, однак злочинці вже встигли втекти. За попередніми даними, вони потрапили до будівлі через паркінг, після чого через архівне приміщення просвердлили отвір у стіні сховища, використовуючи спеціальний потужний дриль.

Після повідомлення про інцидент біля відділення Sparkasse зібралися близько 200 людей. Атмосфера була напруженою: частина клієнтів вимагала інформації про можливі втрати та доступ до власних сейфових скриньок. Через скупчення людей поліція була змушена очистити вхідне приміщення банку та неодноразово зверталася до натовпу через гучномовці з проханням зберігати спокій.

У Sparkasse повідомили, що найближчими днями банк самостійно зв’язуватиметься з клієнтами, які могли постраждати. За словами представника банку, слідчі дії ще тривають, а кількість зламаних скриньок наразі не встановлена. Відділення залишається зачиненим на невизначений термін.

Поліція також повідомила, що під час обстеження житлово-офісної будівлі були знайдені речі, ймовірно залишені злочинцями. Правоохоронці оприлюднили фото з архівного приміщення, де видно розкидані документи та отвір у стіні, який вів до сховища.

Наразі слідчі з’ясовують точний час злому — ймовірно, він стався під час різдвяних свят або у вихідні. Поліція звернулася до мешканців будівлі та району з проханням повідомляти про будь-які підозрілі звуки чи події.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.