Видео- и аудиофиксация оценки повседневного функционирования — что нужно знать
Министерство здравоохранения Украины напомнило, что во время оценки повседневного функционирования заседание экспертной команды может фиксироваться на аудио и/или видео, а документы, которые формируются экспертной командой, — с помощью фото. Это делается для точной фиксации хода заседания и, при необходимости, для использования записи при обжаловании решения.
С 1 января 2026 года обязательная аудиофиксация рассмотрения дел будет осуществляться экспертными командами и станет частью процедуры оценки — для защиты прав пациента, экспертных команд и учреждений здравоохранения.
С 1 января 2026 года — аудиофиксация обязательна.
Аудиозапись будет обязательной при очной оценке, выездной оценке по месту пребывания/лечения человека, а также при оценке с использованием телемедицины.
До 1 января 2026 года фиксация может осуществляться по инициативе медицинского учреждения или самого человека / его уполномоченного представителя.
Как можно самостоятельно зафиксировать оценивание
Вы или ваш уполномоченный представитель можете до начала оценки подать администратору учреждения здравоохранения заявление о видео- или аудиозаписи заседания с использованием собственных технических средств.
Заявление подается в произвольной форме — в бумажном или электронном виде.
Если заявление не подано, учреждение здравоохранения может отказать в разрешении на самостоятельную видео- или аудиозапись.
Что происходит с записями и как получить копию
Аудиозапись заседания, которую осуществляет экспертная команда, хранится в учреждении здравоохранения, где она сформирована, в течение трех лет (это правило действует начиная с 1 января 2026 года).
Вы имеете право получить копию аудиозаписи, сделанной экспертной командой, — для этого необходимо подать ходатайство в учреждение здравоохранения (это также становится актуальным только с 1 января 2026 года).
Записи могут использоваться для подготовки жалобы на решение экспертной команды и при ее рассмотрении в Центре оценки функционального состояния лица или в судебном порядке.
Приватность и ограничения использования записей
Публичное использование видео- или аудиозаписей без согласия лиц, присутствующих на них, не допускается.
В частности, не допускается:
публичный показ записей;
публичное оповещение;
размещение записей в социальных сетях или на других интернет-ресурсах.
Записи могут использоваться исключительно в рамках обжалования решения экспертной команды.
