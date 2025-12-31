Видео- и аудиофиксация оценки повседневного функционирования — что нужно знать

С 1 января 2026 года обязательная аудиофиксация рассмотрения дел будет осуществляться экспертными командами и станет частью процедуры оценки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство здравоохранения Украины напомнило, что во время оценки повседневного функционирования заседание экспертной команды может фиксироваться на аудио и/или видео, а документы, которые формируются экспертной командой, — с помощью фото. Это делается для точной фиксации хода заседания и, при необходимости, для использования записи при обжаловании решения.

С 1 января 2026 года обязательная аудиофиксация рассмотрения дел будет осуществляться экспертными командами и станет частью процедуры оценки — для защиты прав пациента, экспертных команд и учреждений здравоохранения.

С 1 января 2026 года — аудиофиксация обязательна.

Аудиозапись будет обязательной при очной оценке, выездной оценке по месту пребывания/лечения человека, а также при оценке с использованием телемедицины.

До 1 января 2026 года фиксация может осуществляться по инициативе медицинского учреждения или самого человека / его уполномоченного представителя.

Как можно самостоятельно зафиксировать оценивание

Вы или ваш уполномоченный представитель можете до начала оценки подать администратору учреждения здравоохранения заявление о видео- или аудиозаписи заседания с использованием собственных технических средств.

Заявление подается в произвольной форме — в бумажном или электронном виде.

Если заявление не подано, учреждение здравоохранения может отказать в разрешении на самостоятельную видео- или аудиозапись.

Что происходит с записями и как получить копию

Аудиозапись заседания, которую осуществляет экспертная команда, хранится в учреждении здравоохранения, где она сформирована, в течение трех лет (это правило действует начиная с 1 января 2026 года).

Вы имеете право получить копию аудиозаписи, сделанной экспертной командой, — для этого необходимо подать ходатайство в учреждение здравоохранения (это также становится актуальным только с 1 января 2026 года).

Записи могут использоваться для подготовки жалобы на решение экспертной команды и при ее рассмотрении в Центре оценки функционального состояния лица или в судебном порядке.

Приватность и ограничения использования записей

Публичное использование видео- или аудиозаписей без согласия лиц, присутствующих на них, не допускается.

В частности, не допускается:

публичный показ записей;

публичное оповещение;

размещение записей в социальных сетях или на других интернет-ресурсах.

Записи могут использоваться исключительно в рамках обжалования решения экспертной команды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.