Відео- та аудіофіксація оцінювання повсякденного функціонування — що треба знати

12:05, 31 грудня 2025
З 1 січня 2026 року обов’язкова аудіофіксація розгляду справ здійснюватиметься експертними командами та стане частиною процедури оцінювання.
Міністерство охорони здоров'я України нагадало, що під час оцінювання повсякденного функціонування засідання експертної команди може фіксуватися на аудіо та/або відео, а документи, що формуються експертною командою, – за допомогою фото. Це робиться для точного запису перебігу засідання і, за потреби, – використання його під час оскарження рішення.

З 1 січня 2026 року обов’язкова аудіофіксація розгляду справ здійснюватиметься експертними командами та стане частиною процедури оцінювання – для захисту прав пацієнта, експертних команд та закладів охорони здоров’я.

З 1 січня 2026 року – аудіофіксація обов'язкова.

Аудіозапис буде обов’язковим під час очного оцінювання, виїзного оцінювання за місцем перебування/лікування людини та оцінювання з використанням телемедицини.

До 1 січня 2026 року фіксація може здійснюватися за ініціативою медзакладу або самої людини / її уповноваженого представника.

Як ви можете самостійно зафіксувати оцінювання

- Ви або ваш уповноважений представник можете до початку оцінювання подати адміністратору закладу охорони здоров’я заяву про відео- чи аудіозапис засідання з використанням власних техзасобів.

- Заява подається у довільній формі — у паперовому або електронному вигляді.

- Якщо заяви немає, заклад охорони здоров’я може відмовити у дозволі на самостійний відео- чи аудіозапис.

Що відбувається із записами та як отримати копію

- Аудіозапис засідання, який робить експертна команда, зберігається у закладі охорони здоров’я, де вона сформована, протягом трьох років (це правило діє починаючи з 1 січня 2026 року).

- Ви маєте право отримати копію аудіозапису, зробленого експертною командою, – для цього потрібно подати клопотання до закладу охорони здоров’я (це теж стає актуальним тільки з 1 січня 2026 року).

- Записи можуть бути використані для підготовки скарги на рішення експертної команди та під час її розгляду в Центрі оцінювання функціонального стану особи або в судовому порядку.

Приватність і обмеження використання записів

- Публічне використання відео- чи аудіозаписів без згоди осіб, які на них присутні, не допускається.

Зокрема, не допускається:

- публічний показ записів;

- публічне сповіщення;

- розміщення записів у соцмережах або на інших інтернет-ресурсах.

Записи можуть використовуватися лише в межах оскарження рішення експертної команди.

