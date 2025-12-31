Привязывали и били в больнице: Дмитрий Лубинец сообщил о пытках ребенка в Житомире

Об инциденте сообщил 15-летний парень, который стал свидетелем криков, избиений и издевательств над пациенткой в больнице.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о выявлении фактов жестокого обращения с несовершеннолетней пациенткой в одном из медицинских учреждений Житомира. По его словам, вместо оказания помощи девушку подвергали физическому насилию и пыткам.

Как отметил Лубинец, об инциденте сообщил 15-летний парень, который стал свидетелем криков, избиений и издевательств над пациенткой в больнице. Сначала подросток обратился в полицию, однако надлежащей реакции не получил, после чего сообщил в Офис омбудсмена.

После поступления жалобы в Житомир была немедленно направлена мониторинговая группа.

«Нарушения подтвердились: несовершеннолетнюю пациентку привязывали к кровати, били по лицу и душили подушкой. Полиция снова оставила сообщение о насилии без реакции», — указал Уполномоченный.

Согласно официальной документации учреждения, фиксация ребенка длилась лишь два часа. В то же время мониторинговая группа установила, что фактически девушку удерживали привязанной почти все время ее пребывания в больнице — с незначительными перерывами, фактически почти в течение суток.

Лишь после вмешательства Офиса Уполномоченного полиция прибыла на место и начала следственные действия. Был проведен сбор доказательств и документирование события, а сведения о криминальном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 127 Уголовного кодекса Украины (пытки).

Дмитрий Лубинец также сообщил, что обратился в Офис Генерального прокурора и Национальную полицию с требованием взять под контроль досудебное расследование и дать оценку действиям правоохранителей, которые ранее не отреагировали на обращение ребенка по поводу насилия и телесных повреждений.

В настоящее время пострадавшая девушка находится в НДСБ «Охматдет» в отделении интенсивной терапии, где проходит лечение и психологическое восстановление. Представители Офиса омбудсмена посетили ее и обсудили дальнейшую поддержку.

Уполномоченный подчеркнул, что обратился в Министерство здравоохранения с требованием обеспечить защиту прав пациентки и провести проверку изложенных фактов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.