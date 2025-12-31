Прив’язували й били в лікарні: Дмитро Лубінець повідомив про катування дитини в Житомирі

Про інцидент повідомив 15-річний хлопець, який став свідком криків, побиття та знущань над пацієнткою в лікарні.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про виявлення фактів жорстокого поводження з неповнолітньою пацієнткою в одному з медичних закладів Житомира. За його словами, замість надання допомоги дівчину піддавали фізичному насильству та катуванням.

Як зазначив Лубінець, про інцидент повідомив 15-річний хлопець, який став свідком криків, побиття та знущань над пацієнткою в лікарні. Спочатку підліток звернувся до поліції, однак належної реакції не отримав, після чого повідомив Офіс омбудсмена.

Після надходження скарги до Житомира була негайно направлена моніторингова група.

«Порушення підтвердилися: неповнолітню пацієнтку прив’язували до ліжка, били по обличчю та душили подушкою. Поліція знову залишила повідомлення про насильство без реакції», - вказує Уповноважений.

За офіційною документацією закладу, фіксація дитини тривала лише дві години. Водночас моніторингова група встановила, що фактично дівчину утримували прив’язаною майже весь час її перебування у лікарні — з незначними перервами, фактично протягом майже доби.

Лише після втручання Офісу Уповноваженого поліція прибула на місце та розпочала слідчі дії. Було проведено відбір доказів і документування події, а відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 127 Кримінального кодексу України (катування).

Дмитро Лубінець також повідомив, що звернувся до Офісу Генерального прокурора та Національної поліції з вимогою взяти під контроль досудове розслідування та надати оцінку діям правоохоронців, які раніше не відреагували на звернення дитини щодо насильства і тілесних ушкоджень.

Наразі постраждала дівчина перебуває в НДСЛ «Охматдит» у відділенні інтенсивної терапії, де проходить лікування та психологічне відновлення. Представники Офісу омбудсмена відвідали її та обговорили подальшу підтримку.

Уповноважений наголосив, що звернувся до Міністерства охорони здоров’я з вимогою забезпечити захист прав пацієнтки та провести перевірку викладених фактів.

