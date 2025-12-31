  1. В Україні

Прив’язували й били в лікарні: Дмитро Лубінець повідомив про катування дитини в Житомирі

12:23, 31 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Про інцидент повідомив 15-річний хлопець, який став свідком криків, побиття та знущань над пацієнткою в лікарні.
Прив’язували й били в лікарні: Дмитро Лубінець повідомив про катування дитини в Житомирі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про виявлення фактів жорстокого поводження з неповнолітньою пацієнткою в одному з медичних закладів Житомира. За його словами, замість надання допомоги дівчину піддавали фізичному насильству та катуванням.

Як зазначив Лубінець, про інцидент повідомив 15-річний хлопець, який став свідком криків, побиття та знущань над пацієнткою в лікарні. Спочатку підліток звернувся до поліції, однак належної реакції не отримав, після чого повідомив Офіс омбудсмена.

Після надходження скарги до Житомира була негайно направлена моніторингова група.

«Порушення підтвердилися: неповнолітню пацієнтку прив’язували до ліжка, били по обличчю та душили подушкою. Поліція знову залишила повідомлення про насильство без реакції», - вказує Уповноважений.

За офіційною документацією закладу, фіксація дитини тривала лише дві години. Водночас моніторингова група встановила, що фактично дівчину утримували прив’язаною майже весь час її перебування у лікарні — з незначними перервами, фактично протягом майже доби.

Лише після втручання Офісу Уповноваженого поліція прибула на місце та розпочала слідчі дії. Було проведено відбір доказів і документування події, а відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 127 Кримінального кодексу України (катування).

Дмитро Лубінець також повідомив, що звернувся до Офісу Генерального прокурора та Національної поліції з вимогою взяти під контроль досудове розслідування та надати оцінку діям правоохоронців, які раніше не відреагували на звернення дитини щодо насильства і тілесних ушкоджень.

Наразі постраждала дівчина перебуває в НДСЛ «Охматдит» у відділенні інтенсивної терапії, де проходить лікування та психологічне відновлення. Представники Офісу омбудсмена відвідали її та обговорили подальшу підтримку.

Уповноважений наголосив, що звернувся до Міністерства охорони здоров’я з вимогою забезпечити захист прав пацієнтки та провести перевірку викладених фактів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Дмитро Лубінець лікарня

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Привітання з Новим роком від шеф-редактора «Судово-юридичної газети» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничний вітає читачів з прийдешнім Новим роком.

Нерухомість зможуть передавати в рахунок аліментів: Рада готує зміни до Сімейного кодексу

Законопроєкт передбачає можливість передачі нерухомості в рахунок аліментів під час судового процесу.

Трагедія у Шепетівці: Верховний Суд залишив у силі вирок за вибух, що забрав життя батька і скалічив брата

ККС ВС підтвердив обґрунтованість покарання для чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння кинув гранату в рідних.

Діти-сироти отримають соціальні гарантії, навіть якщо їх статус не оформлений

Законопроєкт передбачає посилення соціального захисту дітей-сиріт.

Громади зможуть виплачувати одноразову допомогу ветеранам праці

Парламент пропонує громадам здійснювати одноразову грошову виплату ветеранам праці зі стажем роботи не менше 50 років.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]