Новые правила для журналистов: что изменится при пересечении границы с 1 января 2026 года

Новые правила пересечения границы касаются мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, работающих в сфере медиа и стратегических коммуникаций.

С 1 января 2026 года письма-информирования для выезда за границу представителей медиа и информационной сферы будет оформлять Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины №1509 от 19 ноября 2025 года, которым обновлен Порядок пересечения государственной границы. Норма распространяется на мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере стратегических коммуникаций, медиа и информации, и вступает в силу с 1 января 2026 года.

Согласно документу, пропуск таких лиц через государственную границу будет осуществляться Госпогранслужбой при наличии письма от Госкомтелерадио. В нем должны быть указаны дата выезда и ориентировочная дата возвращения, пункт пропуска и другие необходимые данные. Этим письмом Госкомтелерадио информирует пограничную службу об участии граждан в мероприятиях за рубежом.

До вступления в силу новых правил Администрация Госпогранслужбы рассматривает письма, выданные Министерством культуры.

Кроме соответствующего письма, для пересечения границы необходимо иметь приглашение иностранной организации на участие в мероприятии с переводом на украинский язык, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, а также военно-учетный документ с соответствующими отметками ТЦК и СП или в электронной форме.

Максимальный срок временного пребывания за границей по этому основанию не может превышать 60 календарных дней. Решение о пропуске через границу принимается исключительно в соответствии с нормами действующего законодательства и при наличии надлежащим образом оформленных документов. В случае неподтверждения цели поездки уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы могут отказать в пересечении государственной границы.

