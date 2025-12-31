  1. В Украине

Новые правила для журналистов: что изменится при пересечении границы с 1 января 2026 года

12:59, 31 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новые правила пересечения границы касаются мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, работающих в сфере медиа и стратегических коммуникаций.
Новые правила для журналистов: что изменится при пересечении границы с 1 января 2026 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 января 2026 года письма-информирования для выезда за границу представителей медиа и информационной сферы будет оформлять Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины №1509 от 19 ноября 2025 года, которым обновлен Порядок пересечения государственной границы. Норма распространяется на мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере стратегических коммуникаций, медиа и информации, и вступает в силу с 1 января 2026 года.

Согласно документу, пропуск таких лиц через государственную границу будет осуществляться Госпогранслужбой при наличии письма от Госкомтелерадио. В нем должны быть указаны дата выезда и ориентировочная дата возвращения, пункт пропуска и другие необходимые данные. Этим письмом Госкомтелерадио информирует пограничную службу об участии граждан в мероприятиях за рубежом.

До вступления в силу новых правил Администрация Госпогранслужбы рассматривает письма, выданные Министерством культуры.

Кроме соответствующего письма, для пересечения границы необходимо иметь приглашение иностранной организации на участие в мероприятии с переводом на украинский язык, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, а также военно-учетный документ с соответствующими отметками ТЦК и СП или в электронной форме.

Максимальный срок временного пребывания за границей по этому основанию не может превышать 60 календарных дней. Решение о пропуске через границу принимается исключительно в соответствии с нормами действующего законодательства и при наличии надлежащим образом оформленных документов. В случае неподтверждения цели поездки уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы могут отказать в пересечении государственной границы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина граница пересечение границы медиа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сотрудников на больничном защитят от увольнения: готовятся изменения в КЗоТ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в «Кодекс законов Украины о труде».

БП ВС подтвердила ключевую роль добропорядочности в процедуре назначения судей

Большая Палата Верховного Суда подтвердила: обоснованные сомнения в добропорядочности кандидата являются самостоятельным и достаточным основанием для отказа в назначении на должность судьи.

Выборы во время войны: в Украине рабочая группа приступила к работе над законодательством

В Украине готовятся к президентским выборам в условиях военного положения.

Запрет добавок и рекламы: Верховная Рада планирует ввести строгий контроль за никотиновыми паучами

Планируется усиление контроля над никотинсодержащими продуктами с новыми требованиями к составу и рекламе таких изделий.

В Раде хотят запретить исполнителям взыскивать средства по программе «Пакунок школьника»

Верховная Рада предлагает защитить одноразовую денежную помощь для детей от взыскания.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]