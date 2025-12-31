  1. В Україні

Нові правила для журналістів: що зміниться при перетині кордону з 1 січня 2026 року

12:59, 31 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нові правила перетину кордону стосуються чоловіків віком від 23 до 60 років, які працюють у сфері медіа та стратегічних комунікацій.
Нові правила для журналістів: що зміниться при перетині кордону з 1 січня 2026 року
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 січня 2026 року листи-інформування для виїзду за кордон представників медіа та інформаційної сфери оформлюватиме Державний комітет телебачення і радіомовлення України. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів України №1509 від 19 листопада 2025 року, якою оновлено Порядок перетинання державного кордону. Норма поширюється на чоловіків віком від 23 до 60 років, які здійснюють професійну діяльність у сфері стратегічних комунікацій, медіа та інформації, і набирає чинності з 1 січня 2026 року.

Згідно з документом, пропуск таких осіб через державний кордон здійснюватиметься Держприкордонслужбою за наявності листа від Держкомтелерадіо. У ньому мають бути зазначені дата виїзду та орієнтовна дата повернення, пункт пропуску та інші необхідні дані. Цим листом Держкомтелерадіо інформує прикордонну службу про участь громадян у заходах за кордоном.

До набрання чинності нових правил Адміністрація Держприкордонслужби розглядає листи, видані Міністерством культури.

Окрім відповідного листа, для перетину кордону необхідно мати запрошення іноземної організації на участь у заході з перекладом українською мовою, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також військово-обліковий документ з відповідними відмітками ТЦК та СП або в електронній формі.

Максимальний строк тимчасового перебування за кордоном за цією підставою не може перевищувати 60 календарних днів. Рішення про пропуск через кордон ухвалюється виключно відповідно до норм чинного законодавства та за наявності належним чином оформлених документів. У разі непідтвердження мети поїздки уповноважені посадові особи Держприкордонслужби можуть відмовити у перетинанні державного кордону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна кордон перетин кордону медіа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Привітання з Новим роком від шеф-редактора «Судово-юридичної газети» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничний вітає читачів з прийдешнім Новим роком.

Нерухомість зможуть передавати в рахунок аліментів: Рада готує зміни до Сімейного кодексу

Законопроєкт передбачає можливість передачі нерухомості в рахунок аліментів під час судового процесу.

Трагедія у Шепетівці: Верховний Суд залишив у силі вирок за вибух, що забрав життя батька і скалічив брата

ККС ВС підтвердив обґрунтованість покарання для чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння кинув гранату в рідних.

Діти-сироти отримають соціальні гарантії, навіть якщо їх статус не оформлений

Законопроєкт передбачає посилення соціального захисту дітей-сиріт.

Громади зможуть виплачувати одноразову допомогу ветеранам праці

Парламент пропонує громадам здійснювати одноразову грошову виплату ветеранам праці зі стажем роботи не менше 50 років.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]