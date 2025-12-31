Нові правила для журналістів: що зміниться при перетині кордону з 1 січня 2026 року

Нові правила перетину кордону стосуються чоловіків віком від 23 до 60 років, які працюють у сфері медіа та стратегічних комунікацій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 січня 2026 року листи-інформування для виїзду за кордон представників медіа та інформаційної сфери оформлюватиме Державний комітет телебачення і радіомовлення України. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів України №1509 від 19 листопада 2025 року, якою оновлено Порядок перетинання державного кордону. Норма поширюється на чоловіків віком від 23 до 60 років, які здійснюють професійну діяльність у сфері стратегічних комунікацій, медіа та інформації, і набирає чинності з 1 січня 2026 року.

Згідно з документом, пропуск таких осіб через державний кордон здійснюватиметься Держприкордонслужбою за наявності листа від Держкомтелерадіо. У ньому мають бути зазначені дата виїзду та орієнтовна дата повернення, пункт пропуску та інші необхідні дані. Цим листом Держкомтелерадіо інформує прикордонну службу про участь громадян у заходах за кордоном.

До набрання чинності нових правил Адміністрація Держприкордонслужби розглядає листи, видані Міністерством культури.

Окрім відповідного листа, для перетину кордону необхідно мати запрошення іноземної організації на участь у заході з перекладом українською мовою, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також військово-обліковий документ з відповідними відмітками ТЦК та СП або в електронній формі.

Максимальний строк тимчасового перебування за кордоном за цією підставою не може перевищувати 60 календарних днів. Рішення про пропуск через кордон ухвалюється виключно відповідно до норм чинного законодавства та за наявності належним чином оформлених документів. У разі непідтвердження мети поїздки уповноважені посадові особи Держприкордонслужби можуть відмовити у перетинанні державного кордону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.