Что будут транслировать по ТВ на Новый год – программа

Программы на 31 декабря и 1 января 2026 года сосредоточены на просмотре любимых шоу, кинопоказах и итогах года.

Новогоднее телевидение в Украине в этом году отличается скромным программированием – почти без премьер. Частично это связано с тем, что празднование акцентировано на Рождество 25 декабря.

Суспільне и Суспільне Культура

31 декабря Первый канал Суспільного будет транслировать марафон программ, а в 22:20 покажет документальный фильм «Щедрик против «русского мира»», посвященный гастролям хора Александра Кошица во времена УНР. На следующий день вечером зрители увидят документальные фильмы «Вальс с системой» и «Ярослав Мудрый — тесть Европы».

«Суспільне Культура» сосредоточится на кинопоказах и концертах: сериалы «Энн», «Тайны», фильмы «Рождественское одеяло» и «Реальная любовь». В новогоднюю ночь — юбилейное шоу Натальи Могилевской, а 1 января будут показывать праздничные богослужения и концерты, среди которых документальный фильм «Яремчук: несравненный мир красоты».

ICTV2

31 декабря канал покажет «Дизель шоу» в 19:00 и кинопоказ в течение дня, включая «Полицейскую академию». 1 января зрители увидят «Приключения Паддингтона», «Девять ярдов», «Его собачье дело», «Маску», а вечером — повтор «Дизель шоу» с новыми актерами, среди которых Лилия Ребрик и Ольга Атанасова.

СТБ и Новый канал

31 декабря на СТБ — марафоны сериалов «Ограниченно пригодные» и «Поймать Кайдаша». 1 января будут транслировать «К.О.Д.» и концерт Monatik.

Новый канал подготовил мультфильмы и семейные фильмы: 31 декабря — «Пой», «Красавица и чудовище», «Запутанная история», «Холодное сердце», а после поздравления президента — «Рататуй». 1 января — мультфильмы «Гадкий я», «Монстры на каникулах», «Белоснежка и охотник» и «Крампус: похититель Рождества».

1+1 Украина и ТЕТ

31 декабря на «1+1 Украина» — итоговый выпуск «Завтрака с 1+1» и показ всех четырех фильмов из цикла «Один дома». В 19:00 — новогодний «Вечерний квартал» с Ольгой Поляковой, группами «Антитела», ВУЗВ, Ириной Билык и другими.

ТЕТ предлагает мультфильмы «Стражи легенд», «Шрек», вечерний «Аватар» и премьеру «Рождественского ледового шоу с Roxolana». 1 января — кинопоказ «Бетховен», «Аватар» и комедия «Добро пожаловать, или соседям вход воспрещен».

2+2 и НТН

31 декабря «2+2» покажет «Затерянный мир. Цивилизация Барьерного рифа», сериал «Бесова сковорода» и фильм «Крепкий орешек». 1 января — «Крепкий орешек-2», «Последние рыцари» и украинский сериал «Мистер и миссис Малышки».

НТН 31 декабря будет транслировать «Речдок», сериалы «Элементарно», «Гавайи 5.0», «NCIS: Охота на убийцу» и фильм «Мой шпион». 1 января — концерты «Братьев Гадюкиных», «Океан Эльзы», а также кинопоказ.

Другие каналы

«Мега», К1, К2 31 декабря и 1 января покажут свои привычные проекты: тревел-шоу, сериалы, познавательные программы.

«Дом» представит премьеру «Музыкальная стража» и новогодний выпуск ток-шоу «Я не забуду».

«FreeДом» покажет документальные фильмы на русском языке, итоговые материалы о событиях 2025 года и новогодние выпуски сатирически-аналитических программ.

«Мы — Украина+» сосредоточится на проектах «Манипуляторы», «Речдок», «Белыми нитками», «Что там ИИ» и концертах Романа Скорпиона.

