  В Україні

Що транслюватимуть по ТБ на Новий рік – програма

14:11, 31 грудня 2025
Програми на 31 грудня та 1 січня 2026 року зосереджені на перегляді улюблених шоу, кінопоказах та підсумках року.
Що транслюватимуть по ТБ на Новий рік – програма
Новорічне телебачення в Україні цього року відзначається скромним програмуванням — майже без прем’єр. Частково це пов’язано з тим, що святкування акцентовано на Різдво 25 грудня.

Суспільне та Суспільне Культура

31 грудня Перший канал Суспільного транслюватиме марафон програм, а о 22:20 покаже документальний фільм «Щедрик проти «русского міра»», присвячений гастролям хору Олександра Кошиця за часів УНР. Наступного дня ввечері глядачі побачать документальні стрічки «Вальс із системою» та «Ярослав Мудрий — тесть Європи».

«Суспільне Культура» зосередиться на кінопоказі та концертах: серіали «Енн», «Таємниці», фільми «Різдвяна ковдра» та «Реальна любов». У новорічну ніч — ювілейне шоу Наталі Могилевської, а 1 січня показуватимуть святкові Богослужіння та концерти, серед яких документальний фільм «Яремчук: незрівнянний світ краси».

ICTV2
31 грудня канал покаже «Дизель шоу» о 19:00 та кінопоказ упродовж дня, включно із «Поліцейською академією». 1 січня глядачі побачать «Пригоди Паддінгтона», «Дев’ять ярдів», «Його собаче діло», «Маску», а ввечері — повтор «Дизель шоу» з новими акторами, серед яких Лілія Ребрик та Ольга Атанасова.

СТБ та Новий канал

31 грудня на СТБ — марафони серіалів «Обмежено придатні» та «Спіймати Кайдаша». 1 січня транслюватимуть «К.О.Д.» та концерт Monatik.

Новий канал підготував мультфільми та сімейні фільми: 31 грудня — «Співай», «Красуня та чудовисько», «Заплутана історія», «Крижане серце», а після привітання президента — «Рататуй». 1 січня — мультфільми «Нікчемний я», «Монстри на канікулах», «Білосніжка і мисливець» та «Крампус: викрадач Різдва».

1+1 Україна та ТЕТ

31 грудня на «1+1 Україна» — підсумковий випуск «Сніданку з 1+1» та показ усіх чотирьох фільмів із циклу «Сам удома». О 19:00 — новорічний «Вечірній квартал» з Ольгою Поляковою, гуртами «Антитіла», ВУЗВ, Іриною Білик та іншими.
ТЕТ пропонує мультфільми «Вартові легенд», «Шрек», вечірній «Аватар» та прем’єру «Різдвяного льодового шоу з Roxolana». 1 січня — кінопоказ «Бетховен», «Аватар» та комедія «Ласкаво просимо, або сусідам вхід заборонено».

2+2 та НТН

31 грудня «2+2» покаже «Загублений світ. Цивілізація Бар’єрного рифу», серіал «Бісова пательня» та фільм «Міцний горішок». 1 січня — «Міцний горішок-2», «Останні лицарі» та український серіал «Містер і місіс Малишки».
НТН 31 грудня транслюватиме «Речдок», серіали «Елементарно», «Гаваї 5.0», «NCIS: Полювання на вбивцю» та фільм «Мій шпигун». 1 січня — концерти «Братів Гадюкіних», «Океан Ельзи», а також кінопоказ.

Інші канали

«Мега», К1, К2 31 грудня та 1 січня покажуть свої звичні проєкти: тревел-шоу, серіали, пізнавальні програми.
«Дім» представить прем’єру «Музична варта» та новорічний випуск токшоу «Я не забуду».
«FreeДом» покаже документальні фільми російською мовою, підсумкові матеріали про події 2025 року та новорічні випуски сатирично-аналітичних програм.
«Ми — Україна+» зосередиться на проєктах «Маніпулятори», «Речдок», «Білими нитками», «Що там ШІ» та концертах Романа Скорпіона.

