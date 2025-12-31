Кабмин ограничил спецпенсии в 10 прожиточных минимумов в 2026 году

Понижательные коэффициенты будут применяться к суммам свыше 25,95 тыс. грн, отдельные категории пенсионеров ограничениями не затронуты.

Кабмин на период действия военного положения в 2026 году, как и в прошлом году, ограничил выплаты специальных пенсий, размер которых превышает 25,95 тыс. грн — 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. Для сумм свыше этого порога применяются понижательные коэффициенты.

Согласно постановлению №1778 от 30 декабря:

для части пенсий от 10 до 11 прожиточных минимумов — коэффициент 0,5;

от 11 до 13 — 0,4;

от 13 до 17 — 0,3;

от 17 до 21 — 0,2;

для выплат свыше 21 прожиточного минимума (свыше 54,5 тыс. грн) — коэффициент 0,1, то есть суммы уменьшаются в 10 раз.

Ограничения не распространяются на пенсии:

лиц, непосредственно участвовавших в антитеррористической операции или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины;

участников мероприятий по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях;

лиц, обеспечивавших оборону Украины и защиту населения во время военных действий;

членов семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих, что подтверждается данными из Единого государственного реестра ветеранов войны.

