  1. В Украине

Кабмин ограничил спецпенсии в 10 прожиточных минимумов в 2026 году

14:29, 31 декабря 2025
Понижательные коэффициенты будут применяться к суммам свыше 25,95 тыс. грн, отдельные категории пенсионеров ограничениями не затронуты.
Фото: ukrinform
Кабмин на период действия военного положения в 2026 году, как и в прошлом году, ограничил выплаты специальных пенсий, размер которых превышает 25,95 тыс. грн — 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. Для сумм свыше этого порога применяются понижательные коэффициенты.

Согласно постановлению №1778 от 30 декабря:

  • для части пенсий от 10 до 11 прожиточных минимумов — коэффициент 0,5;
  • от 11 до 13 — 0,4;
  • от 13 до 17 — 0,3;
  • от 17 до 21 — 0,2;
  • для выплат свыше 21 прожиточного минимума (свыше 54,5 тыс. грн) — коэффициент 0,1, то есть суммы уменьшаются в 10 раз.

Ограничения не распространяются на пенсии:

  • лиц, непосредственно участвовавших в антитеррористической операции или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины;
  • участников мероприятий по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях;
  • лиц, обеспечивавших оборону Украины и защиту населения во время военных действий;
  • членов семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих, что подтверждается данными из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Кабинет Министров Украины пенсия

