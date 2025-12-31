Кабмін обмежив спецпенсії у 10 прожиткових мінімумів у 2026 році

Знижувальні коефіцієнти застосовуватимуть до сум понад 25,95 тис. грн, окремі категорії пенсіонерів обмежень не стосуються.

Кбмін на період дії воєнного стану у 2026 році, як і минулого року, обмежив виплати спеціальних пенсій, розмір яких перевищує 25,95 тис. грн — 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Для сум понад цей поріг застосовуються знижувальні коефіцієнти.

Згідно з постановою №1778 від 30 грудня:

для частини пенсій від 10 до 11 прожиткових мінімумів — коефіцієнт 0,5;

від 11 до 13 — 0,4;

від 13 до 17 — 0,3;

від 17 до 21 — 0,2;

для виплат понад 21 прожитковий мінімум (понад 54,5 тис. грн) — коефіцієнт 0,1, тобто суми зменшуються в 10 разів.

Обмеження не поширюються на пенсії:

осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції або заходах із забезпечення національної безпеки й оборони України;

учасників заходів з відсічі та стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях;

осіб, які забезпечували оборону України та захист населення під час воєнних дій;

членів сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти військовослужбовців, що підтверджується даними з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

