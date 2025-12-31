РФ в 2025 году превысила запланированные военные расходы почти на 20% — ЦПД СНБО

Общие расходы на войну против Украины достигли 15,9 трлн рублей, или 7,3% ВВП.

Россия продолжает наращивать финансирование войны против Украины, несмотря на существенное превышение заложенных в бюджете показателей. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

По итогам 2025 года военные расходы РФ оказались почти на 20% выше запланированного уровня. По оценке Министерства обороны РФ, общие расходы достигнут 15,9 трлн рублей, что эквивалентно $198,8 млрд или 7,3% валового внутреннего продукта. Это на 2,4 трлн рублей, или около $30 млрд, больше, чем предусматривалось бюджетом. В среднем государство тратит на войну 213 млрд рублей в неделю — примерно $2,7 млрд. В ЦПД отмечают, что такая сумма могла бы составить годовой бюджет крупного российского региона.

По данным ЦПД, эти данные касаются только расходов по линии Минобороны РФ. Отдельно финансовую нагрузку несут регионы, которые вынуждены обеспечивать выплаты контрактникам, компенсации семьям погибших, лечение раненых, протезирование и захоронение. Для многих субъектов федерации такие расходы становятся непосильными.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что даже в условиях дефицитного бюджета и сокращения нефтегазовых доходов Кремль продолжает увеличивать военные расходы, что свидетельствует о приоритетности войны и имперских амбиций над экономической стабильностью государства.

