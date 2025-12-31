  1. В Україні

РФ у 2025 році перевищила заплановані воєнні витрати майже на 20% — ЦПД РНБО

11:47, 31 грудня 2025
Загальні видатки на війну проти України сягнули 15,9 трлн рублів, або 7,3% ВВП.
Росія продовжує нарощувати фінансування війни проти України, попри суттєве перевищення закладених у бюджеті показників. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

За підсумками 2025 року воєнні витрати РФ виявилися майже на 20% вищими від запланованого рівня. За оцінкою Міністерства оборони РФ, загальні видатки сягнуть 15,9 трлн рублів, що еквівалентно $198,8 млрд або 7,3% валового внутрішнього продукту. Це на 2,4 трлн рублів, або близько $30 млрд, більше, ніж передбачалося бюджетом. У середньому держава витрачає на війну 213 млрд рублів на тиждень — приблизно $2,7 млрд. У ЦПД зазначають, що така сума могла б становити річний бюджет великого російського регіону.

За даними ЦПД, ці дані стосуються лише видатків за лінією Міноборони РФ. Окремо фінансове навантаження несуть регіони, які змушені забезпечувати виплати контрактникам, компенсації родинам загиблих, лікування поранених, протезування та поховання. Для багатьох суб’єктів федерації такі витрати стають непосильними.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що навіть за умов дефіцитного бюджету та скорочення нафтово-газових доходів Кремль продовжує збільшувати воєнні видатки, що свідчить про пріоритетність війни та імперських амбіцій над економічною стабільністю держави.

росія Україна війна РНБО

