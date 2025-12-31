Выборы во время войны: в Украине рабочая группа приступила к работе над законодательством

В Украине готовятся к президентским выборам в условиях военного положения.

Президентские выборы в Украине могут пройти в условиях военного положения, для этого создана рабочая группа, которая будет заниматься подготовительным и законодательным процессом.

В пятницу, 26 декабря, состоялось учредительное заседание Рабочей группы по подготовке организации и проведения выборов в условиях военного времени.

Группа будет заниматься обсуждениями совместно с представителями профильного Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, с привлечением представителей всех фракций и групп парламента, ЦИК, а также общественных организаций, занимающихся вопросами выборов.

Группу возглавил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко. Его заместителем стала вице-спикер ВР Елена Кондратюк, ответственная за направление работы с избирателями за рубежом, председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, куратор вопросов избирательного кодекса, и председатель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, ответственный за голосование военнослужащих и правовой режим военного положения.

В состав группы по должности включена также Алина Загоруйко, заместитель председателя профильного комитета по вопросам выборов и референдумов.

Сейчас в группу входят 64 участника, среди которых представители всех парламентских фракций, Офиса Президента, Кабинета Министров, военных структур, Центральной избирательной комиссии, Верховного Суда, ключевых общественных организаций и экспертного сообщества. Каждая фракция или группа делегировала по два представителя, среди которых Александр Качура («Слуга народа»), Юлия Тимошенко («Батькивщина»), Роман Лозинский («Голос»), Лариса Маклана-Белозир («Доверие»), Олег Дунда («Слуга народа») и Виктор Мялик («За будущее»).

Во время заседания Александр Корниенко объяснил формат работы группы и порядок проведения встреч: заседания будут проходить не реже одного раза в две недели, а часть работы будет осуществляться в подгруппах по тематическим направлениям.

Подгруппы возглавят заместители председателя группы в соответствии со своими компетенциями: военные голосования и правовой режим военного положения – Александр Завитневич, работа с избирателями за рубежом, коммуникации и связь со странами-членами ЕС – Елена Кондратюк, а избирательное право и кодекс – Елена Шуляк. Также обсуждалась необходимость уделения отдельного внимания финансированию выборов, привлечению представителей Минфина и координации с другими государственными органами.

Одним из центральных моментов встречи стал отчет Центральной избирательной комиссии об организационных вызовах подготовки и проведения выборов в сложных условиях.

Во время первого заседания рабочей группы особое внимание уделили участию военных в президентских выборах.

Отмечается, что голосование военных в условиях военного положения может сопровождаться рядом организационных и безопасности вызовов, в частности из-за пребывания части военных в зоне боевых действий.

Кроме того, на заседании обсудили обеспечение тайны голосования, недопущение любого давления на военнослужащих, а также минимизацию рисков для безопасности избирательного процесса. Эти вопросы должны прорабатываться отдельно в рамках тематической подгруппы с подготовкой соответствующих законодательных решений.

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк в своем вступительном слове подчеркнула важность прозрачного и открытого подхода в работе группы, стратегической коммуникации и взаимодействия всех вовлеченных сторон – политических сил, общественного сектора и экспертов. Она отметила, что именно участие военных и Центральной избирательной комиссии является критическим для обеспечения доверия к избирательному процессу.

Отмечается, что рабочая группа продолжит свою деятельность в открытом формате, следующее заседание запланировано на первую половину января 2026 года, но не позднее 9 января.

