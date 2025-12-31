Вибори під час війни: в Україні робоча група розпочала роботу над законодавством

В Україні готуються до президентських виборів в умовах воєнного стану.

Президентські вибори в Україні можуть пройти в умовах воєнного стану для цього створено робочу групу, яка буде займатися підготовчим та законодавчим процесом.

У п’ятницю, 26 грудня, відбулося установче засідання Робочої групи з підготовки організації та проведення виборів в умовах воєнного часу.

Група буде займатися обговореннями спільно із представниками профільного Комітету ВР з питань організації державної влади, із залученням представників усіх фракцій і груп парламенту, ЦВК, а також громадських організацій, які займаються питаннями виборів.

Групу очолив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко. Його заступником стала віцеспікерка ВР Олена Кондратюк, відповідальна за напрямок роботи з виборцями за кордоном, голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, куратор питань виборчого кодексу, та голова Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, відповідальний за голосування військовослужбовців та правовий режим воєнного стану.

До складу групи за посадою включена також Аліна Загоруйко, заступниця голови профільного комітету з питань виборів і референдумів.

Наразі до групи входить 64 учасники, серед яких представники всіх парламентських фракцій, Офісу Президента, Кабінету Міністрів, військових структур, Центральної виборчої комісії, Верховного Суду, ключових громадських організацій та експертного середовища. Кожна фракція чи група делегувала по два представники, серед яких Олександр Качура («Слуга народу»), Юлія Тимошенко («Батьківщина»), Роман Лозинський («Голос»), Лариса Маклана-Білозір («Довіра»), Олег Дунда («Слуга народу») та Віктор М’ялик («За майбутнє»).

Під час засідання Олександр Корнієнко пояснив формат роботи групи та порядок проведення зустрічей: засідання відбуватимуться не рідше ніж раз на два тижні, а частина роботи буде здійснюватися у підгрупах за тематичними напрямками.

Підгрупи очолять заступники голови групи відповідно до своїх компетенцій: військові голосування та правовий режим воєнного стану – Олександр Завітневич, робота з виборцями за кордоном, комунікації та зв’язок з країнами-членами ЄС – Олена Кондратюк, а виборче право та кодекс – Олена Шуляк. Також обговорювалася необхідність приділення окремої уваги фінансуванню виборів, залученню представників Мінфіну та координації з іншими державними органами.

Одним із центральних моментів зустрічі став звіт Центральної виборчої комісії щодо організаційних викликів підготовки та проведення виборів у складних умовах.

Під час першого засідання робочої групи окрему увагу приділили участі військових у президентських виборах.

Зазначається, що голосування військових в умовах воєнного стану може супроводжуватися низкою організаційних і безпекових викликів, зокрема через перебування частини військових у зоні бойових дій.

Крім того на засіданні обговорили забезпечення таємниці голосування, недопущення будь-якого тиску на військовослужбовців, а також мінімізації ризиків для безпеки виборчого процесу. Ці питання мають опрацьовувати окремо в межах тематичної підгрупи з підготовкою відповідних законодавчих рішень.

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк у своєму вступному слові наголосила на важливості прозорого та відкритого підходу в роботі групи, стратегічної комунікації та взаємодії всіх залучених сторін – політичних сил, громадського сектору та експертів. Вона зауважила, що саме участь військових та Центральної виборчої комісії є критичною для забезпечення довіри до виборчого процесу.

Зазначається, що робоча група продовжить свою діяльність у відкритому форматі, в наступне засідання заплановано на першу половину січня 2026 року, але не пізніше 9 січня.

