  1. В Украине

Программа медицинских гарантий-2026 – что нового для пациентов и врачей

13:53, 31 декабря 2025
Правительство утвердило Программу медицинских гарантий на 2026 год с бюджетом более 191 млрд грн.
Кабинет министров Украины утвердил порядок реализации Программы медицинских гарантий на 2026 год. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, в государственном бюджете на ее выполнение предусмотрено более 191,6 млрд грн.

Финансирование первичной медицинской помощи вырастет до 29,5 млрд грн. Капитационная ставка за одного задекларированного пациента для медицинских работников составит 1007,3 грн. Сейчас декларации с семейными врачами имеют почти 29,8 млн человек.

В Программе медицинских гарантий на 2026 год правительство сосредоточилось на направлениях с наибольшей нагрузкой. Основной акцент сделан на лечении сердечно-сосудистых заболеваний: 3,2 млрд грн предусмотрено на лечение инсультов и 1,5 млрд грн — инфарктов. Обновлены тарифы на кардиохирургические вмешательства, в частности коронарное шунтирование, а также усилена поддержка детской кардиохирургии.

Финансирование экстренной медицинской помощи увеличено до 12,7 млрд грн, программы «Доступные лекарства» — до 8,7 млрд грн. Также выросли расходы на лечение тяжелых ранений, реабилитацию после травм, инсультов и инфарктов, а также на стационарную психиатрическую помощь.

Свириденко также отметила, что особое внимание в ПМГ-2026 уделено помощи детям и поддержке медицинских работников в прифронтовых регионах. Вводится новый пакет для детей в возрасте до четырех лет, находящихся в наиболее уязвимых жизненных обстоятельствах. Он предусматривает круглосуточную медицинскую помощь и профессиональный уход.

В целом Программа медицинских гарантий на 2026 год охватывает 46 пакетов медицинских услуг и остается ключевым механизмом предоставления доступной и бесплатной медицинской помощи.

В 2025 году программой воспользовались 23,8 млн украинцев. Было оказано 191,5 млн медицинских услуг — от консультаций семейного врача до сложных операций, лечения инсультов, инфарктов, онкологических заболеваний и реабилитации. В частности, лечение инсульта получили более 109 тыс. пациентов, инфаркта — 36 тыс. человек, сотни тысяч людей воспользовались онкологической, психиатрической, реабилитационной и паллиативной помощью.

По словам премьер-министра, программа медицинских гарантий действует уже восемь лет и остается основой государственной политики в сфере здравоохранения, обеспечивая возможность получать медицинскую помощь своевременно и без финансовых барьеров.

Кабинет Министров Украины медицина Юлия Свириденко

