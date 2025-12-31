Програма медичних гарантій-2026 – що нового для пацієнтів і лікарів

Уряд затвердив Програму медичних гарантій на 2026 рік із бюджетом понад 191 млрд грн.

Кабінет міністрів України затвердив порядок реалізації Програми медичних гарантій на 2026 рік. Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, у державному бюджеті на її виконання передбачили понад 191,6 млрд грн.

Фінансування первинної медичної допомоги зросте до 29,5 млрд грн. Капітаційна ставка за одного задекларованого пацієнта для медичних працівників становитиме 1007,3 грн. Наразі декларації з сімейними лікарями мають майже 29,8 млн людей.

У Програмі медичних гарантій на 2026 рік уряд зосередився на напрямах із найбільшим навантаженням. Основний акцент зроблено на лікуванні серцево-судинних захворювань: 3,2 млрд грн передбачено на лікування інсультів і 1,5 млрд грн — інфарктів. Оновлено тарифи на кардіохірургічні втручання, зокрема коронарне шунтування, а також посилено підтримку дитячої кардіохірургії.

Фінансування екстреної медичної допомоги збільшено до 12,7 млрд грн, програми «Доступні ліки» — до 8,7 млрд грн. Також зросли видатки на лікування важких поранень, реабілітацію після травм, інсультів і інфарктів, а також на стаціонарну психіатричну допомогу.

Свириденко також зазначила, що окрему увагу в ПМГ-2026 приділено допомозі дітям і підтримці медичних працівників у прифронтових регіонах. Запроваджується новий пакет для дітей віком до чотирьох років, які перебувають у найуразливіших життєвих обставинах. Він передбачає цілодобову медичну допомогу та професійний догляд.

Загалом Програма медичних гарантій на 2026 рік охоплює 46 пакетів медичних послуг і залишається ключовим механізмом надання доступної та безоплатної медичної допомоги.

У 2025 році програмою скористалися 23,8 млн українців. Було надано 191,5 млн медичних послуг — від консультацій сімейного лікаря до складних операцій, лікування інсультів, інфарктів, онкологічних захворювань і реабілітації. Зокрема, лікування інсульту отримали понад 109 тис. пацієнтів, інфаркту — 36 тис. осіб, сотні тисяч людей скористалися онкологічною, психіатричною, реабілітаційною та паліативною допомогою.

За словами премє’рки, програма медичних гарантій діє вже вісім років і залишається основою державної політики у сфері охорони здоров’я, забезпечуючи можливість отримувати медичну допомогу вчасно та без фінансових бар’єрів.

