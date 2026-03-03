Україна готує план лібералізації газу й електроенергії на вимогу партнерів — що з тарифами

На вимогу партнерів Україна готує дорожню карту лібералізації ринку газу та електроенергії на післявоєнний період.

Фото: Київ24

В Україні наразі не йдеться про зростання тарифів на комунальні послуги. Міжнародні партнери вимагають лише підготувати дорожню карту лібералізації ринків газу та електроенергії на післявоєнний період, а також підрахувати, скільки зараз держава витрачає на компенсацію тарифів.

Як заявив представник парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов, на сьогодні зовсім не йдеться про будь-яке підвищення вартості комунальних послуг, тому розмови про це є передчасними та певною мірою маніпулятивними.

«Наразі від партнерів є дві вимоги: перша – до червня підготувати дорожню карту лібералізації ринків газу та електроенергії на післявоєнний період. Друга – до липня надати розрахунки того, скільки держава витрачає на компенсацію тарифів, та зробити таке покриття прозорим», — зазначив парламентарій.

За його словами, на сьогодні потрібно чітко розуміти, як планувати витрачання коштів на місцевому й на державному рівнях на покриття тарифів наступного року.

