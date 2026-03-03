  1. В Україні

Україна готує план лібералізації газу й електроенергії на вимогу партнерів — що з тарифами

11:29, 3 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На вимогу партнерів Україна готує дорожню карту лібералізації ринку газу та електроенергії на післявоєнний період.
Україна готує план лібералізації газу й електроенергії на вимогу партнерів — що з тарифами
Фото: Київ24
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні наразі не йдеться про зростання тарифів на комунальні послуги. Міжнародні партнери вимагають лише підготувати дорожню карту лібералізації ринків газу та електроенергії на післявоєнний період, а також підрахувати, скільки зараз держава витрачає на компенсацію тарифів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як заявив представник парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов, на сьогодні зовсім не йдеться про будь-яке підвищення вартості комунальних послуг, тому розмови про це є передчасними та певною мірою маніпулятивними.

«Наразі від партнерів є дві вимоги: перша – до червня підготувати дорожню карту лібералізації ринків газу та електроенергії на післявоєнний період. Друга – до липня надати розрахунки того, скільки держава витрачає на компенсацію тарифів, та зробити таке покриття прозорим», — зазначив парламентарій.

За його словами, на сьогодні потрібно чітко розуміти, як планувати витрачання коштів на місцевому й на державному рівнях на покриття тарифів наступного року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна ЖКП електроенергія газ комунальні послуги

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Управління державним доменом змінять — але без правових уточнень механізм може не запрацювати

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації підтримав законопроєкт про адміністрування gov.ua.

Один удар і вісім років тюрми: апеляція у Вінниці виправила помилку у вироку про вбивство

Суд залишив покарання без змін, але змінив порядок обчислення строку ув’язнення.

Електронний кабінет для банкрутів та відокремлені судові провадження: нові позиції Верховного Суду

Верховний Суд визначив статус ШІ у правосудді, посилив вимоги до документів іноземною мовою та розмежував процес завершенням дебатів та виходу суду до нарадчої кімнати.

Україна перейде на електронні сертифікати для експорту товарів

Україна має ухвалити необхідні рішення, щоб дозволити використання електронних сертифікатів для перевезення товарів у рамках преференційної торгівлі.

Цивільних фахівців можуть залучати до виконання завдань з кібероборони

Новий підрозділ у складі Збройних Сил України відповідатиме за безпеку у кіберпросторі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]