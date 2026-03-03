Судді КСУ взяли участь у міжнародній лекції щодо розмежування конституційної та адміністративної юрисдикцій, відео

У Конституційному Суді відбувся міжнародний фаховий захід, під час якого судді КСУ спільно з німецькими експертами обговорили теоретичні та практичні підходи до розмежування компетенцій між конституційним і адміністративним судочинством.

Фото: КСУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Конституційному Суді України відбувся фаховий захід, присвячений особливостям розмежування компетенцій між конституційним та адміністративним судочинством. Про це повідомили у КСУ.

Основним спікером просвітницької онлайн-лекції виступив президент Конституційної Судової Палати та Вищого адміністративного суду федеральної землі Рейнланд-Пфальц, професор Ларс Брокер.

Участь у заході взяли судді Конституційного Суду України Оксана Грищук, Олег Первомайський, Галина Юровська, керівниця проєктами в Україні та В’єтнамі Німецького фонду міжнародної правничої співпраці (IRZ) Ангела Шмайнк, старший менеджер проєктів IRZ Вольфрам Гертіґ, юридичний радник IRZ Геннадій Рижков.

Захід зібрав широку аудиторію, зокрема, суддів судів системи судоустрою, прокурорів, представників Національної школи суддів України, адвокатів, науковців, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти та наймолодших правників – вихованців Малої академії наук.

Професор Ларс Брокер презентував концепцію „альянсу“ двох юрисдикцій. Питання про те, де закінчується адміністративне право і починається конституційне, стало основою його виступу. Доповідач підкреслив, що конституційне та адміністративне судочинство є „публічно-правовими судочинствами“, які перебувають у тісному взаємозв’язку, адже мають спільну місію – тлумачення конституції та безпосереднє її застосування, зокрема для забезпечення захисту засадничих прав громадян. Основним критерієм розмежування компетенцій є законодавче регулювання та визначення предмету спору.

Промовець зазначив, що звернення до адміністративного суду можливе в усіх спорах публічно-правового характеру, за винятком конституційно-правового. Він проаналізував, у яких випадках публічно-правовий спір набуває конституційно-правового характеру і навпаки.

Для визначення цієї межі спікер окреслив еволюцію правової догматики в Німеччині, як-от: застаріла формальна теорія (конституційно-правовим є лише той спір, що прямо вказаний у переліку компетенцій конституційного судочинства); теорія „подвійної конституційної безпосередності“ (конституційно-правовий спір наявний, якщо два конституційні органи сперечаються із приводу їхніх прав та обов’язків, що випливають безпосередньо з Основного Закону); теорія „матеріальної суб’єктності“ (нова практика Федерального адміністративного суду акцентує на статусі сторін).

На підтвердження цих теорій професор навів три знакові справи із практики Федерального Конституційного Суду (BVerfG) та Федерального Адміністративного суду (BVerwG). Зокрема, він висвітлив умови, за яких справи належать до сфери діяльності адміністративних судів, а за яких – до компетенції конституційної юрисдикції, а також надав відповіді на запитання слухачів.

Судді Конституційного Суду України висловили вдячність німецьким колегам за багаторічне плідне партнерство та відкритість до співпраці. Було наголошено, що вивчення європейського досвіду, зокрема німецької правової догматики, дозволяє суттєво збагатити національну практику сучасними підходами до правосуддя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.