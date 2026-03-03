В Винницкой области землю военного незаконно переписали «задним числом», пока он воевал — ОГП

Дело о незаконном переоформлении земли передали в суд.

Прокуроры Винницкой окружной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в отношении трех лиц, обвиняемых в незаконном завладении земельным участком военнослужащего.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, потерпевшим по делу является винничанин Михаил Савчук. Во время лечения он узнал, что земельный участок его матери с расположенным на нем жилым домом был переоформлен на постороннее лицо.

По данным следствия, в 2024 году двое граждан подделали договор купли-продажи этого участка от имени матери военного. Документ якобы был датирован 2007 годом. В дальнейшем фиктивный договор подали государственному регистратору для регистрации права собственности.

Государственный регистратор одного из поселковых советов Винницкого района, не проверив достоверность представленных документов, зарегистрировал право собственности на спорную землю за одним из фигурантов.

Двум обвиняемым инкриминируют:

подделку официального документа (ч. 3 ст. 358 УК Украины);

• пособничество в мошенничестве в крупных размерах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Государственному регистратору инкриминировано:

злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

В августе 2025 года история мужчины получила огласку после публикаций в СМИ. На ситуацию отреагировал руководитель Винницкой областной прокуратуры, который поручил провести ряд следственных и процессуальных действий. В результате правоохранители установили лиц, причастных к незаконной схеме, и сообщили им о подозрении.

В настоящее время суд наложил арест на земельный участок, чтобы исключить дальнейшие манипуляции с имуществом.

