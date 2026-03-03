На левом берегу Киева с 3 марта постепенно возобновляют работу электротранспорта

Дублирующие автобусные маршруты с 4 марта планируют отменить.

В Киеве постепенно возобновляют движение электротранспорта на левом берегу и маршрутах, соединяющих оба берега столицы. Как сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, решение принято в связи с улучшением ситуации в энергосистеме.

С 3 марта частично возобновляют работу такие маршруты:

Трамваи: №№ 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35.

Троллейбусы: №№ 29, 30, 31, 37 (с изменениями), 43, 47, 50, 50-К.

В то же время сегодня на линиях продолжат курсировать дублирующие автобусы.

При отсутствии новых повреждений энергетической инфраструктуры уже 4 марта электротранспорт левого берега будет работать в привычном режиме и в соответствии с плановым выпуском.

