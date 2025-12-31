Южное межрегиональное управление Минюсту сменило название: теперь Днепровское
С 31 декабря Южное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Одесса) официально изменило название и отныне работает как Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.
Как сообщили в управлении, к сфере его деятельности и координации относятся Днепропетровская, Запорожская и Кировоградская области.
В ведомстве подчеркивают, что ключевой задачей остается обеспечение юридической определенности и доступа граждан к государственным сервисам. Речь идет, в частности, о работе органов ДРАЦС, нотариата, исполнительной службы, а также реализации решений в сфере юстиции.
