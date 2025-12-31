  1. В Україні

Південне міжрегіональне управління Мін’юсту змінило назву: тепер Дніпровське

14:47, 31 грудня 2025
До сфери його діяльності та координації належать Дніпропетровська, Запорізька та Кіровоградська області.
З 31 грудня Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Одеса) офіційно змінило назву та відтепер працює як Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

У відомстві наголошують, що ключовим завданням залишається забезпечення юридичної визначеності та доступу громадян до державних сервісів. Йдеться, зокрема, про роботу органів ДРАЦС, нотаріату, виконавчої служби, а також реалізацію рішень у сфері юстиції.

Привітання з Новим роком від шеф-редактора «Судово-юридичної газети» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничний вітає читачів з прийдешнім Новим роком.

Нерухомість зможуть передавати в рахунок аліментів: Рада готує зміни до Сімейного кодексу

Законопроєкт передбачає можливість передачі нерухомості в рахунок аліментів під час судового процесу.

Трагедія у Шепетівці: Верховний Суд залишив у силі вирок за вибух, що забрав життя батька і скалічив брата

ККС ВС підтвердив обґрунтованість покарання для чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння кинув гранату в рідних.

Діти-сироти отримають соціальні гарантії, навіть якщо їх статус не оформлений

Законопроєкт передбачає посилення соціального захисту дітей-сиріт.

Громади зможуть виплачувати одноразову допомогу ветеранам праці

Парламент пропонує громадам здійснювати одноразову грошову виплату ветеранам праці зі стажем роботи не менше 50 років.

