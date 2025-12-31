Південне міжрегіональне управління Мін’юсту змінило назву: тепер Дніпровське

До сфери його діяльності та координації належать Дніпропетровська, Запорізька та Кіровоградська області.

З 31 грудня Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Одеса) офіційно змінило назву та відтепер працює як Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Як повідомили в управлінні, до сфери його діяльності та координації належать Дніпропетровська, Запорізька та Кіровоградська області.

У відомстві наголошують, що ключовим завданням залишається забезпечення юридичної визначеності та доступу громадян до державних сервісів. Йдеться, зокрема, про роботу органів ДРАЦС, нотаріату, виконавчої служби, а також реалізацію рішень у сфері юстиції.

