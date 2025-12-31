БП ВС подтвердила ключевую роль добропорядочности в процедуре назначения судей

Большая Палата Верховного Суда подтвердила: обоснованные сомнения в добропорядочности кандидата являются самостоятельным и достаточным основанием для отказа в назначении на должность судьи.

Победа в рейтинге конкурса не гарантирует судейской мантии. Это наглядно показало решение по делу № 990/186/24, в котором Большая Палата Верховного Суда подтвердила: наличие обоснованных сомнений в добропорядочности кандидата является достаточным основанием для отказа в назначении на должность судьи, даже если кандидат формально соответствует всем квалификационным требованиям.

В этом деле истец оспаривал решение ВККС, принятое в отношении него по результатам проведения собеседования в рамках конкурса на занятие вакантных должностей судей в местных судах для кандидатов на должность судьи, зачисленных в резервы на замещение вакантных должностей судей местных судов, объявленного решением ВККС от 14 сентября 2023 года № 95/зп-23, которым ему было отказано в предоставлении рекомендации для назначения на должность судьи Печерского районного суда города Киева. Соответственно, оспариваемое истцом решение непосредственно затрагивает его право на уважение частной жизни, гарантированное статьей 8 Конвенции, в аспекте доступа к избранной профессии и возможности устанавливать и развивать отношения профессионального характера.

Спорное решение Комиссия приняла, реализуя определенные законом полномочия в конкурсной процедуре отбора кандидатов на должность судьи местного суда, по результатам проведения собеседования с истцом, который занял победную позицию по рейтингу в Печерский районный суд города Киева.

ВККС критически оценила позицию кандидата относительно отсутствия конфликта интересов и невозможности влияния его как районного прокурора на принятие решений Новояворовским городским советом о предоставлении ему разрешения на реконструкцию здания без каких-либо имущественных обязательств со стороны кандидата и других лиц, участвовавших в указанной реконструкции, в пользу территориальной громады.

Также ВККС, не давая оценки обстоятельствам и не устанавливая факт проживания или непроживания бывшей жены кандидата в служебной квартире, указала на то, что кандидат в зависимости от своего имущественного или иного интереса считает допустимым вводить суд в заблуждение и отрицать факты, которые ранее признавал в других официальных документах.

Решением Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 19 мая 2025 года иск был удовлетворен. Признано противоправным и отменено решение ВККС от 23 апреля 2024 года № 452/дс-24 «Об отказе во внесении рекомендации ВСП о назначении ОСОБА_1 на должность судьи Печерского районного суда города Киева». Обязано ВККС провести повторное собеседование с кандидатом как победителем конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного решением Комиссии от 14 сентября 2023 года № 95/зп-23.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что выводы ВККС, изложенные в оспариваемом решении, являются необоснованными, субъективными и сделанными исключительно на основании предположений Комиссии, без надлежащих доказательств в подтверждение этих выводов.

Оценивая спорное решение в аспекте его соответствия части третьей статьи 79-5 Закона № 1402-VIII, Большая Палата Верховного Суда напомнила следующее.

В соответствии с частями второй и третьей статьи 79-5 Закона № 1402-VIII ВККС может отказать в предоставлении рекомендации о назначении кандидата на должность судьи исключительно в случае наличия у нее обоснованного сомнения относительно соответствия этого кандидата критериям добропорядочности или профессиональной этики.

БП ВС подтвердила, что полномочия Комиссии по оцениванию кандидата на должность судьи являются дискреционными и относятся к исключительной компетенции Комиссии как уполномоченного органа, который на постоянной основе действует в национальной системе судоустройства.

Ни один субъект, в том числе и суд, не вправе вмешиваться в осуществление Комиссией компетенции по оцениванию кандидатов на должность судьи в пределах конкурса на занятие вакантных должностей судей.

Также БП ВС признала, что Закон № 1402-VIII не определяет перечень обстоятельств в профессиональной деятельности и личной жизни кандидата на должность судьи, которые могут обусловить возникновение у ВККС обоснованного сомнения относительно соответствия этого кандидата критериям добропорядочности или профессиональной этики и, соответственно, стать основанием для отказа ВККС в предоставлении рекомендации о назначении этого кандидата на должность судьи.

Соответствие кандидата на должность судьи критерию добропорядочности имеет место, если отсутствуют обоснованные сомнения в его независимости, честности, беспристрастности, неподкупности, добросовестности, в соблюдении им этических норм, в его безупречном поведении в профессиональной деятельности и личной жизни, а также относительно законности источников происхождения его имущества, соответствия уровня жизни кандидата на должность судьи или членов его семьи задекларированным доходам, соответствия образа жизни кандидата на должность судьи его предыдущему статусу.

В случае же существования обоснованного сомнения в соответствии кандидата критериям добропорядочности или профессиональной этики Комиссия как орган, ответственный за формирование высокопрофессионального и добросовестного судейского корпуса, вправе принять мотивированное решение об отказе в предоставлении такому кандидату рекомендации о назначении на должность судьи. Этими полномочиями ВККС наделяют нормы части третьей статьи 79-5 Закона № 1402-VIII.

Большая Палата Верховного Суда подчеркнула исключительную важность критерия добропорядочности, учитывая роль, которую судебная власть играет в становлении правового государства. Именно добропорядочность является ключевой категорией в формировании морально-этического образа судей, залогом формирования доверия народа к судьям и судебной власти в целом.

Добропорядочность — это необходимая морально-этическая составляющая деятельности судьи, которая, в частности, определяет пределы и способ его поведения, основанные на принципах объективного отношения к сторонам по делам и честности в образе собственной жизни, выполнении своих обязанностей и осуществлении правосудия. Даже внешне правомерные и законные действия кандидата при определенных условиях могут оцениваться как такие, которые не согласуются с понятием добропорядочности.

Авторитет и доверие к судебной власти формируются в зависимости от персонального состава судов, от лиц, занимающих должности судей и формирующих судейский корпус. Именно поэтому важно, чтобы кандидат на должность судьи, как и судья, не допускал какого-либо ненадлежащего (недобропорядочного, неэтичного) поведения как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни, которое может поставить под сомнение соответствие кандидата критерию добропорядочности, что негативно повлияет на общественное доверие к судебной власти в связи с таким назначением.

Большая Палата Верховного Суда приходит к выводу, что соответствие критерию добропорядочности является обязательной предпосылкой для занятия вакантной должности судьи, которая имеет особый, высокий конституционно-правовой статус и занимает определяющее место в демократическом обществе, играет важную роль в развитии правового государства.

Большая Палата Верховного Суда соглашается с тем, что наличие обоснованных сомнений в добропорядочности кандидата делает невозможным предоставление ему рекомендации о назначении на должность судьи, даже при условии наличия у него высокого уровня профессиональной компетентности. Добропорядочность является самостоятельным и обязательным критерием, который не может быть компенсирован другими положительными характеристиками кандидата.

Проведение Комиссией собеседования как завершающего этапа такого конкурса имеет целью окончательно подтвердить соответствие кандидата на должность судьи всем установленным законом критериям, к которым относятся компетентность (профессиональная, личная, социальная и т.п.), профессиональная этика, добропорядочность.

Принимая решение о рекомендации кандидата для назначения на должность судьи, Комиссия тем самым подтверждает отсутствие каких-либо сомнений, в частности в его добропорядочности, удостоверяет, что такое лицо достойно занимать эту должность, что такое назначение не нанесет вреда авторитету правосудия и судебной власти, укрепит доверие к ней со стороны общества, будет способствовать выполнению основной задачи ВККС — сформировать высокопрофессиональный и добропорядочный судейский корпус.

В то же время назначение кандидата на должность судьи при наличии обоснованных сомнений в его добропорядочности создает риск подрыва авторитета правосудия и судебной ветви власти в целом, не способствует укреплению доверия общества к суду и, следовательно, противоречит одной из основных задач ВККС, которой является формирование высокопрофессионального и добропорядочного судейского корпуса.

Большая Палата Верховного Суда, предоставляя толкование понятию «обоснованные сомнения», в постановлении от 14 ноября 2024 года по делу № 990/139/24 пришла к следующим выводам:

«…Понятие „обоснованные сомнения“ в административном судопроизводстве означает, что сомнения должны быть подкреплены конкретными фактами или доказательствами, которые могут вызвать сомнение в правильности или законности определенного решения, действия или бездействия, а также в достоверности предоставленных (в данном случае) кандидатом на должность судьи соответствующих пояснений, которые Комиссия ставит под сомнение. Эти сомнения не могут быть простой подозрительностью или ощущением членов Комиссии, а должны базироваться на реальных фактах или обстоятельствах, позволяющих обоснованно сомневаться в определенных событиях, фактах или утверждениях.

Это означает, что сомнения не могут быть просто субъективными, они должны иметь объективную основу (подтверждаться фактическими данными), которая может быть проверена и оценена судом».

При этом «нормы» (стандарты) надлежащего (достойного, этичного) поведения кандидата на должность судьи не имеют исчерпывающего, четко очерченного определения (измерения), поскольку такие определения не могут охватить все грани общественной жизни, которой свойственно изменяться как с течением времени, так и под влиянием ряда социальных процессов.

Профессиональная деятельность и опыт работы, безусловно, влияют на способность лица выполнять профессиональные обязанности на должности судьи, и этот аспект Комиссия также призвана оценивать через призму соответствия конкретной кандидатуры должности судьи.

В то же время законодатель определил, что этическая компонента профессионального судьи имеет не менее важное значение для осуществления правосудия на принципах верховенства права, поэтому и этот аспект Комиссия обязана учитывать при конкурсном отборе.

Оценка кандидатуры на должность судьи с этой позиции не только возлагает ответственность на Комиссию за свои решения (проявлением которой является, в частности, надлежащая их мотивация), но и одновременно предъявляет определенные требования к кандидатам на должность судьи.

Сложно предусмотреть все последствия действий (поступков, поведения) лица в изменчивых общественных отношениях, особенно в условиях неопределенности. В то же время в человеческом сообществе, сформированном и функционирующем в определенном историческом промежутке времени [«наполненном» присущими ему культурными, моральными, ценностными качествами (характеристиками)], всегда будут существовать определенные базовые представления о «правилах» поведения (действий, поступков), которые при определенных условиях / обстоятельствах (контексте) одинаково воспринимаются как надлежащие (ожидаемые, предсказуемые) или, иными словами, «правильные». И речь идет не только о сугубо нормативно-правовых стандартах (то есть официальных, выполнение которых обеспечивается государственным принуждением), но и о нормах моральных и этических, которые, впрочем, переплетаются с нормами права и как своеобразный «внутренний» регулятор поведения людей в значительной мере влияют и на правовое регулирование их поведения.

Профессиональное и, что важно, этическое поведение судьи позиционируется на международном уровне как неотъемлемая составляющая функционирования судебной системы в демократическом обществе, построенном на доверии со стороны общества и авторитете судебной власти в вопросах морали, честности и неподкупности судебных органов.

Ориентиры такого поведения судьи закреплены в упомянутых Бангалорских принципах от 19 мая 2006 года (одобрены Резолюцией Экономического и социального совета ООН 27 июля 2006 года № 2006/23).

Согласно тексту этого акта, соблюдение этических норм, демонстрация соблюдения этических норм являются неотъемлемой частью деятельности судей (четвертый показатель).

В пункте 4.2 Бангалорских принципов поведения судьи указано, что постоянное внимание со стороны общества возлагает на судью обязанность принять ряд ограничений, и, несмотря на то что рядовому гражданину эти обязанности могли бы показаться обременительными, судья принимает их добровольно и охотно. Поведение судьи должно соответствовать высокому статусу его должности.

Судья не должен позволять членам своей семьи, социальным или иным отношениям каким-либо образом влиять на его деятельность, связанную с осуществлением функции судьи, а также на принятие им судебных решений. Судья не имеет права использовать или позволять использовать авторитет своей должности для достижения личных интересов судьи, членов его семьи или других лиц. Судья не должен действовать или позволять другим действовать таким образом, чтобы можно было сделать вывод, что кто-либо ненадлежащим образом влияет на осуществление судьей его полномочий (пункты 4.8, 4.9 Бангалорских принципов поведения судьи).

В данном деле спор касается кандидата на должность судьи местного суда, а не судьи, должность которого требует соблюдения стандартов поведения, зафиксированных в указанном документе. В то же время кандидат на должность судьи должен соответствовать требованиям к этой должности, что, таким образом, позволяет как минимум ориентироваться на определенные принципы поведения, закрепленные в упомянутом международном акте, при оценке кандидатуры на соответствие требованиям закона, особенно когда речь идет об этическом аспекте, поскольку, как уже указывалось, авторитет судебной власти требует прежде всего от ее представителей (судей) уважать свою должность и через призму собственного поведения утверждать доверие общества к суду (как институту) в целом.

С этих позиций оценка кандидата на должность судьи по критерию добропорядочности требует от Комиссии тщательного внимания и предполагает определенную свободу усмотрения, или дискреции, что одновременно обусловливает ответственность за свои решения, которые с учетом юридических последствий должны соответствовать требованиям законности и обоснованности.

Автор: Тарас Лученко

