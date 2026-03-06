  1. В Украине

В ГБР создали спецподразделение по делам, связанным с ненадлежащим обращением со стороны правоохранителей и судей

10:31, 6 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Бюро также определили 157 следователей, которые будут специализироваться на расследовании пыток и других нарушений прав человека.
В ГБР создали спецподразделение по делам, связанным с ненадлежащим обращением со стороны правоохранителей и судей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований создало специализированное подразделение, которое расследует преступления, связанные с пытками и иным ненадлежащим обращением с людьми со стороны правоохранителей и судей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ГБР отмечают, что это направление стало одним из ключевых в рамках выполнения Дорожной карты по вопросам верховенства права, утвержденной Кабмином.

Кроме того, в территориальных управлениях Бюро определены 157 следователей, которые специализируются именно на таких уголовных производствах.

Для контроля за расследованиями Бюро также внедрило электронную систему мониторинга жалоб и сообщений о пытках и ненадлежащем обращении.

Система позволяет отслеживать движение каждого обращения, контролировать сроки реагирования и анализировать информацию о возможных нарушениях со стороны правоохранителей.

Кроме того, ГБР присоединилось к обновлению государственной системы отчетности органов досудебного расследования. Теперь в статистике работы Бюро отдельно отражаются результаты расследования пыток и нарушений прав человека.

В то же время для следователей, которые работают с такими сложными делами, в ГБР внедрена система профессиональной и психологической поддержки. Она предусматривает консультации, тренинги и другие формы помощи для сотрудников, которые расследуют преступления, связанные с насилием, смертью потерпевших или другими травматическими обстоятельствами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГБР

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Получил год тюрьмы за минуту невнимательности: суд в Макарове вынес приговор по делу о ДТП

Суд назначил наказание водителю, который в состоянии опьянения наехал на другой автомобиль.

Правительство обновило процедуры закупки БПЛА, РЭБ и боеприпасов

Кабмин внес изменения в Порядок поставки и кодификации товаров оборонного назначения

Галлюцинации ИИ в суде: суд может отказать в иске из-за фейковых ссылок на постановления

Использование генеративного ИИ без человеческого контроля признано проявлением ненадлежащего исполнения обязанностей: позиция Верховного Суда относительно принципа human-in-the-loop.

Порядок подачи заявлений в Реестр убытков изменится: что предлагает Минцифры

Минцифры вынесло на общественное обсуждение проект постановления, который расширяет перечень категорий для подачи заявлений в Реестр убытков.

Съезд судей 2026: возможность перезагрузки для судебной системы

ХХ очередной съезд судей должен завершить процедуру формирования состава Высшего совета правосудия по своей квоте.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]