В ГБР создали спецподразделение по делам, связанным с ненадлежащим обращением со стороны правоохранителей и судей

В Бюро также определили 157 следователей, которые будут специализироваться на расследовании пыток и других нарушений прав человека.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований создало специализированное подразделение, которое расследует преступления, связанные с пытками и иным ненадлежащим обращением с людьми со стороны правоохранителей и судей.

В ГБР отмечают, что это направление стало одним из ключевых в рамках выполнения Дорожной карты по вопросам верховенства права, утвержденной Кабмином.

Кроме того, в территориальных управлениях Бюро определены 157 следователей, которые специализируются именно на таких уголовных производствах.

Для контроля за расследованиями Бюро также внедрило электронную систему мониторинга жалоб и сообщений о пытках и ненадлежащем обращении.

Система позволяет отслеживать движение каждого обращения, контролировать сроки реагирования и анализировать информацию о возможных нарушениях со стороны правоохранителей.

Кроме того, ГБР присоединилось к обновлению государственной системы отчетности органов досудебного расследования. Теперь в статистике работы Бюро отдельно отражаются результаты расследования пыток и нарушений прав человека.

В то же время для следователей, которые работают с такими сложными делами, в ГБР внедрена система профессиональной и психологической поддержки. Она предусматривает консультации, тренинги и другие формы помощи для сотрудников, которые расследуют преступления, связанные с насилием, смертью потерпевших или другими травматическими обстоятельствами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.